закрыть
25 апреля 2019, четверг, 12:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Белорусам на заметку: как устроиться на работу в Германии без высшего образования

1
  • 25.04.2019, 11:33
  • 1,419

У кого есть шансы?

Для специалистов с высшим образованием из стран, не входящих в ЕС, для трудоустройства в Германии ограничений по профессиям нет. Главное - вуз, выдавший диплом, должен быть признан в Германии, квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством, а Федеральное агентство по труду должно проверить, не может ли данную вакансию занять специалист из Германии или другой страны ЕС. В случае особо востребованных кадров - врачей, инженеров, айтишников или ученых - можно получить и "голубую карту" (Blue Card), пишет dw.com.

А вот для специалистов с профобразованием доступ на немецкий рынок труда существенно ограничен. Миграционный закон, который будет способствовать трудоустройству представителей рабочих специальностей, планируется принять к 2020 году. А пока шансы есть только в рамках программы PuMa в Баден-Вюртемберге или если профессия указана в специальном списке, который называется позитивным (Positivliste). Что это за список?

Нехватка кадров в Германии: актуальная ситуация

Раз в полгода немецкое Федеральное агентство по труду анализирует ситуацию на рынке труда в Германии, чтобы выяснить, в каких сферах не хватает специалистов и какие регионы нуждаются в них больше всего. Самый свежий отчет был составлен в декабре 2018 года. Вывод: повсеместной всеобщей нехватки кадров в Германии не наблюдается, но есть сферы, где она очевидна.

Например, не хватает специалистов по мехатронике и автоматизации, а также в энергетической области. Подолгу незанятыми вакансии остаются и в сфере строительства, где из-за хорошей конъюнктуры и низких процентных ставок на кредиты для строительства вырос и кадровый спрос. Дефицит кадров существует в сфере автомобильного инжиниринга и авиационно-космической техники. Кадровый голод усиливается в сфере ухода за больными и престарелыми. Разработка ПO, программирование и IT-консалтинг - еще одно проблемное направление.

На основе полученных результатов Федеральное агентство по труду и составляет позитивный список востребованных специальностей, предполагающих наличие профессионального образования. Только если профессия входит в этот список, немецкие работодатели могут трудоустраивать специалистов не из ЕС.

"На данный момент иностранцы могут работать в Германии по профессии, не требующей высшего образования, если у них есть признанное в Германии профобразование и если профессия относится к востребованным, - объясняет в интервью DW сотрудница Федерального агентства по труду Ульрике Бек (Ulrike Beck). - C принятием нового миграционного закона позитивный список будет отменен". То есть в будущем работать в Германии с профобразованием можно будет всем, кто подтвердил свой диплом.

Специалисты с профобразованием: кого не хватает

Позитивный список обновляется раз в полгода и существует в двух версиях - на немецком и английском языках. Последний раз он был актуализирован в марте. Электрики, каменщики, кровельщики - всего в списке приведены около пяти десятков групп профессий.

Тому, кто хочет изучить список самостоятельно, важно обратить внимание на отметки "2" или "3" напротив каждой группы. Они означают уровень квалификации.

"2" (Fachkraft) - это квалифицированный работник, который прошел, как минимум, двухгодичную профессиональную подготовку, - таких в позитивном списке больше. "3" (Spezialist) - специалист среднего звена с квалификацией "техник" или "старший техник", полученной в колледже. Как правило, такие кадры несут большую степень ответственности и осуществляют контроль за выполнением работ.

Как найти работу

Но если специалист видит свою профессию в этом списке, это еще не означает, что его сразу же трудоустроят. Сначала ему придется подтвердить, что его квалификация соответствует немецкой, - это условие и после принятия нового закона останется обязательным. При оценке квалификации опыт работы, как пояснили в Федеральном агентстве по труду, учитывается дополнительно, но не является решающим критерием для доступа к немецкому рынку и не заменяет получение диплома.

Кстати, если диплом признан лишь частично, то у соискателя есть возможность получить визу, а затем и ВНЖ сроком до 18 месяцев на прохождение мер по повышению квалификации. В это время специалисту разрешается выполнять подсобные работы в своей сфере. "Единственное условие - он должен найти предприятие, обязующееся трудоустроить его после полного признания диплома", - подчеркивает Ульрике Бек из Федерального агентства по труду.

В отличие от иностранцев, окончивших вуз, возможности получить визу на полгода для приезда в Германию и поиска работы на месте, у специалистов с профобразованием пока нет. Но, как обещают в Федеральном агентстве по труду, с новым законом она появится.

Адрес службы, куда следует отправлять документы на подтверждение, можно найти на сайте Anabin. Для этого в разделе Berufe A - Z надо выбрать профессию, затем и федеральную землю. Например, по запросу "Metallbauer" (специалист по работе с металлоконструкциями) в Баден-Вюртемберге поисковик выдает восемь ведомств - в Ульме, Констанце, Штутгарте, Карлсруэ и других городах. Выбор города зависит от того, где находится ваш потенциальный работодатель.

Наличие конкретного предложения от работодателя в Германии - еще одно важное требование. Найти его специалист должен самостоятельно. Причем речь идет не о работе по тарифу Minijob, то есть за минимальную заработную плату (до 450 евро в месяц), а о полноценных вакансиях с заработком, который обеспечивает достойное проживание.

Отдельный вопрос - знания немецкого языка. В существующем законе требования к ним не прописаны. Исключение составляют "регламентированные" профессии - для них действуют единые стандарты на общефедеральном или земельном уровне. Это, в частности, медики, педагоги, юристы. Из позитивного списка к этой категории относятся, например, специалисты по уходу за больными или престарелыми, - они должны владеть немецким языком хотя бы на уровне B1. "По ремесленным специальностям все зависит от рода деятельности и работодателя. В отдельных случаях, если на предприятии используется язык, на котором говорит соискатель, можно работать без знаний немецкого", - отмечает Ульрике Бек.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников