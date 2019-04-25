Американка выиграла в лотерею, перепутав возраст своей дочери 25.04.2019, 11:38

Именно ошибочная комбинация оказалось выигрышной.

В жизни Антуанетты Усли из Инкстера (Мичиган, США) произошло очень радостное событие, ведь она выиграла в лотерею 78045 долларов, сообщает 120.su.

Женщина, которая уже не в первый раз покупает билеты «Michigan Lottery», рассказала, что стала победительницей благодаря ошибке, которую совершила в отношении возраста одной из своих дочерей.

Заполняя билеты, Антуанетта всегда использует комбинацию из дат рождения и возрастов отпрысков. Однако, совсем недавно у старшей дочки был день рождения, и мать семейства просто забыла написать цифру «20», оставив по старой памяти прошлогодний возраст, то есть «19». Именно эта комбинация и оказалась выигрышной, так что женщина очень счастлива, что оказалась такой невнимательной.