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45 лет назад «Революция гвоздик» покончила с самой долговечной диктатурой в Западной Европе

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  • 25.04.2019, 11:49
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Революция задумывалась как военный переворот, но за пару часов переросла в мирное народное восстание.

45 лет назад, 25 апреля 1974 года, пала самая долговечная и устойчивая диктатура Западной Европы. "Революция гвоздик" в Португалии задумывалась как военный переворот, но за пару часов переросла в мирное народное восстание, пишет телеграм-канал «Баста».

Режимы Антониу Салазара и Марселу Каэтану за полвека превратила страну в одно из самых отсталых аграрных государств. Португалия занимала 39 место по уровню жизни в Европе. Политическая оппозиция была уничтожена, выборы фальсифицировались. Знакомая картина, да?

Переворот начало "Движение капитанов" - организация, которая объединяла офицеров. Военные опасались участия народа и обратились с призывом оставаться дома. Португальцы не послушались и утром 25 апреля вышли на улицы.

Продавщица универмага из Лиссабона Селеста Сейруш первой опустила гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. По ее примеру люди массово начали раздавать солдатам красные гвоздики.

Через некоторое время армия перешла на сторону народа, а премьер Марсэлу Каэтану внезапно понял, что его вообще никто не поддерживает и сдался восставшим. Карательные структуры режима были распущены, а политзаключенные поменялись местами с чиновниками,

Через месяц в стране прошли первые за долгое время свободные выборы. А в течении года после революции в Португалии уши в небытие греческий "чёрные полковники" и режим Франко в Испании. Западная Европа окончательно избавилась от диктатур.


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