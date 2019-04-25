Заико: Зеленский – интеллигент, он Лукашенко не товарищ 7 25.04.2019, 11:50

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Леонид Заико

Новоизбранный президент Украины никогда не будет уважать белорусского правителя.

В свежем выпуске подкаста «Неделя на Примусе» экономисты Леонид Заико прокомментировал возможные взаимоотношения между главой Беларуси Александром Лукашенко и избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Салiдарнасць».

– Зеленский воспитывался в интеллигентной семье. Зеленский – интеллигент, он Александру Григорьевичу не товарищ. Он никогда не будет уважать Лукашенко. Никогда. Это первое, – считает Леонид Заико.

– Пункт второй – Лукашенко всегда будет относиться с подозрительностью, негативно к Зеленскому. Это тоже абсолютный факт. Тем более, что Зеленский говорит: «Я пришел на пять лет». А для Лукашенко это вызов, так как он пришел на двадцать пять лет.

По мнению экономиста, новому президенту Украины может удастся продвинуть страну вперед, так как «к Зеленскому будут тянуться умные люди – у него руки чистые, помыслы чистые – и всем придется обращать на это внимание».

По мнению экономиста, Зеленский не пойдет ни на какие сомнительные сделки с Лукашенко, что определенно добавит проблем белорусским властям во взаимоотношениях с соседней страной уже в ближайшее время.