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Польским пенсионерам создают подушку безопасности

  • 25.04.2019, 12:04

К 2021 году большинству работодателей в Польше придется создать планы капиталовложений работников.

В первый год польская страховая компания Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) не будет взимать плату за управление Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) — планами капиталовложений работников, передает «Радио Польша».

Глава PZU Павел Сурувка намерен убедить поляков, что стоит присоединиться к планам капиталовложений работников: «Оплата будет нулевой для всех вкладчиков. Надеюсь, что этот наш вклад в популяризацию PPK приведет к тому, что еще больше людей решится на то, чтобы воспользоваться этими планами капиталовложений работников и сэкономить».

PPK — это планы капиталовложений работников, программа накоплений, регулируемая законом от 4 октября 2018 года. Польская пенсионная система больше не в состоянии обеспечить пенсионерам достойные пенсии. PPK — это возможность для поляков отложить свои средства на пенсию. Собранный в рамках PPK капитал станет своего рода «подушкой безопасности» для пенсионеров.

Бесплатный период пользования PPK начинается с 1 июля этого года.

С 1 июля 2019 года обязательство по созданию PPK будет охватывать крупнейших работодателей, на которых работает более 250 человек.

К 2021 году большинству работодателей в Польше придется создать планы капиталовложений работников.

Работники в возрасте от 18 до 55 лет будут автоматически зарегистрированы в PPK. Другие, достигшие 55-летнего возраста, смогут это сделать после подачи заявления.


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