Экс-голкипер минского «Динамо» стал чемпионом Австрии 25.04.2019, 12:13

Ларс Хауген

Фото: belarushockey.com

Ларс Хауген теперь выступает за хоккейный клуб «Клагенфурт».

В составе новоиспеченных чемпионов выступал экс-вратарь минского "Динамо" Ларс Хауген.

"Клагенфурт" на домашнем льду в шестом матче финальной серии одолел "Вену Кэпиталз" со счетом 3:2 (ОТ). Счет в серии стал 4-2, пишет «Прессбол».

Таким образом, спустя шесть лет "Клагенфурт" снова стал чемпионом Австрийской хоккейной лиги. В составе новоиспеченных чемпионов выступал экс-вратарь минского "Динамо" Ларс Хауген.