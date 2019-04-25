«МакДональдс» появится во всех областных центрах Беларуси 1 25.04.2019, 12:23

Пока рестораны «МакДональдс» работают только в Минске и Витебске.

В 2020 году рестораны «МакДональдс» появятся во всех областных центрах Беларуси, сообщили tut.by в компании.

В Гродно «МакДональдс» откроется во второй половине 2020 года на пересечении улиц Советских Пограничников, Транспортной и Горновых.

В Могилеве ресторан разместится в ТЦ «Армант» (бывший «Престон») по адресу Пушкинский проспект, 12, и откроется в первой половине 2020 года.

В обоих заведениях — современный экологичный интерьер, инновационные технологии и ресторанное обслуживание за столиками, детская площадка с горкой и игровые планшеты, круглосуточный «МакДрайв» и другие возможности. В компании отмечают, что эти рестораны будут наиболее современными вариантами «МакДональдс» в Беларуси.

В Бресте «МакДональдс» с «МакДрайв» появится уже этой осенью. Он будет расположен в границах: Варшавское шоссе — улица 28 Июля — улица Октябрьской Революции. В компании открытие ресторана называют «одним из прекрасных подарков к тысячелетию города над Бугом». Кстати, возле брестского ресторана планируется построить детскую игровую площадку площадью 1350 квадратных метров.

Ранее сообщалось о строительстве «МакДональдса» в Гомеле рядом с одноименным универмагом в границах улицы Хатаевича и Песина. Оно должно начаться через несколько недель и завершится в 2020 году.

В компании отметили, что в ресторанах Бреста, Могилева, Гродно и Гомеля будут работать электронные киоски для заказа, предусмотрено и ресторанное обслуживание. В каждый из областных городов вместе с «МакДональдс» придет и «МакДоставка».

Пока рестораны «МакДональдс» работают в Минске и Витебске. В столице первые заведения этой сети появились в 1996 году, сейчас их здесь 15, в Витебске компания работает с 2014 года.