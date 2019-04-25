«Лебединое озеро» и корейский меч 2 25.04.2019, 12:46

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Фото: AFP

Как Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Лидеры двух стран провели переговоры тет-а-тет, потом к ним присоединились другие министры и чиновники с обеих сторон, сообщает "Настоящее время".

Вечером Путин и Ким присутствовали на торжественном ужине в честь визита северокорейского лидера. На нем Путин предложил тост за укрепление дружбы между РФ и КНДР и вспомнил, что в 2002 году во Владивостоке уже принимал тогдашнего лидера КНДР Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына. И подчеркнул, что к отцу Ким Чен Ына в России всегда относились с большим уважением.

Также Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину корейский меч, заявив, что он "олицетворяет силу, душу - мою и нашего народа, который поддерживает Вас".

В качестве культурной программы перед Кимом и Путиным выступили казачий хор оркестр и хор ансамбля песни и пляски Нацгвардии РФ: они спели "Очи черные", "Вдоль по Питерской", "Распрягайте, хлопцы, коней", а артисты балета станцевали "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера" Чайковского и "Танец с саблями" из балета "Гаянэ" Хачатуряна. Также специально для гостей из КНДР артисты были исполнены корейская песня "Великий полководец" и хореографический номер "Корейский танец с веерами".

Утром, как передает ТАСС, глава российского государства лично встретил лидера Северной Кореи на крыльце корпуса S Дальневосточного университета, где также был выстроен почетный караул. "Ведомости" сообщают, что Путин приехал первым и ждал гостя около получаса.

Лимузин Ким Чен Ына подъехал прямо ко входу в корпус, после этого лидеры обменялись рукопожатиями и прошли в здание.

На входе в зал, подготовленный для переговоров, Путин, "как гостеприимный хозяин, пропустил своего гостя вперед, заботливо указав ему на кресло по правую руку от себя", сообщает ТАСС. Также, по данным "Ведомостей", оба лидера поздравили друг друга с переизбранием.

Первая беседа глав РФ и КНДР проходила с глазу на глаз в присутствии только двух переводчиков и продолжалась более часа, хотя на нее изначально было отведено лишь 50 минут. Позже к Путину и Киму присоединились несколько министров с обеих сторон, но вторая встреча также проходила в закрытом для прессы режиме. Среди участников встречи с российской стороны были представители Министерства транспорта и Министерства энергетики.

Как считали опрошенные Настоящим Временем эксперты, Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать сделку: Россия может стать одним из гарантов безопасности КНДР в случае, если страна откажется от своей ядерной программы. В ответ на это КНДР откроет ей доступ к своим природным ресурсам и допустит российские компании на свой закрытый рынок. Путин после встречи тет-а-тет подтвердил, что они с лидером КНДР действительно "обстоятельно поговорили о ситуации на Корейском полуострове", а Ким Чен Ын добавил, что разговор касался "мирного урегулирования" ситуации в регионе. Никаких других подробностей политики не сообщили.