Reuters: Германия и Чехия приостановили прием нефти по трубопроводу «Дружба» 1 25.04.2019, 12:50

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Фото: Reuters

Западные покупатели могут выставить иски российским поставщикам.

Германия приостановила импорт российской нефти по магистральному трубопроводу «дружба» из-за низкого качества нефти. Об этом сообщает Reuters. Источники агентства также рассказали, что прокачку приостановила и Чехия. Тем временем по сообщениям российских СМИ, в Москве сегодня пройдут переговоры правительства России с представителями Беларуси по поводу сложившейся ситуации, пишет tut.by.

Прекращение приема российской нефти по трубопроводу «Дружба» может привести к тому, что нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие польским PKN Orlen и Grupa Lotos, а также немецкие заводы, принадлежащие Total, Shell, Eni и Роснефть, будут работать на имеющихся запасах нефти.

Приостановка поставок нефти может привести к тому, что западные покупатели выставят иски российским поставщикам, которые в свою очередь потребуют компенсации у «Транснефти», пишет агентство.

Reuters со ссылкой на два своих источника также сообщает, что Чехия также прекратила прием российской нефти.

Пока «Гомельтранснефть Дружба» продолжает транзит для заводов Чехии, Словакии и Венгрии через территорию Украины, но в скором времени должна последовать реакция украинского оператора магистрального нефтепровода. Речь может идти о приостановке прокачки.

Накануне оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A., заявил о том, что прекращает прием российской нефти.

«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе „Дружба“, не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется», — пишет PERN.

В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».