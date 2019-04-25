закрыть
25 апреля 2019, четверг, 14:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Reuters: Германия и Чехия приостановили прием нефти по трубопроводу «Дружба»

1
  • 25.04.2019, 12:50
  • 1,696
Фото: Reuters

Западные покупатели могут выставить иски российским поставщикам.

Германия приостановила импорт российской нефти по магистральному трубопроводу «дружба» из-за низкого качества нефти. Об этом сообщает Reuters. Источники агентства также рассказали, что прокачку приостановила и Чехия. Тем временем по сообщениям российских СМИ, в Москве сегодня пройдут переговоры правительства России с представителями Беларуси по поводу сложившейся ситуации, пишет tut.by.

Прекращение приема российской нефти по трубопроводу «Дружба» может привести к тому, что нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие польским PKN Orlen и Grupa Lotos, а также немецкие заводы, принадлежащие Total, Shell, Eni и Роснефть, будут работать на имеющихся запасах нефти.

Приостановка поставок нефти может привести к тому, что западные покупатели выставят иски российским поставщикам, которые в свою очередь потребуют компенсации у «Транснефти», пишет агентство.

Reuters со ссылкой на два своих источника также сообщает, что Чехия также прекратила прием российской нефти.

Пока «Гомельтранснефть Дружба» продолжает транзит для заводов Чехии, Словакии и Венгрии через территорию Украины, но в скором времени должна последовать реакция украинского оператора магистрального нефтепровода. Речь может идти о приостановке прокачки.

Накануне оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A., заявил о том, что прекращает прием российской нефти.

«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе „Дружба“, не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется», — пишет PERN.

В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников