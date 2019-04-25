закрыть
25 апреля 2019, четверг, 14:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Это победа!»: Как Рада принимала закон об украинском языке

4
  • 25.04.2019, 13:02
  • 1,998
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Что он изменит.

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом законопроект, которым регулируется и закрепляется приоритет украинского языка в большинстве сфер общественной жизни, пишет «Новое время».

Речь идет о законопроекте №5670-д - Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который уже пообещал подписать президент Петр Порошенко. В первом чтении он был принят осенью 2018 года.

Его поддержали 278 депутатов из 348, зарегистрировавшихся в зале. Второе чтение документа, поданного группой из 77 депутатов во главе с руководителем комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким, прошло спокойно. Под стенами парламента параллельно состоялась акция в поддержку законопроекта.

После открытия заседания парламента депутатам понадобился всего час, чтобы окончательно согласовать законопроект. Против его принятия выступили депутаты от фракции Оппозиционный блок и депутатской группы «Відродження». Большинство остальных политсил, представленных в Раде, поддержали законопроект, подчеркивая его историческое значение.

Во время голосования за законопроект о языке в сессионном зале присутствовали третий президент Украины Виктор Ющенко и патриарх Филарет.

"Поздравляю всех украинцев! Язык – это победа!" - отреагировал на позитивный результат голосования спикер парламента Андрей Парубий.

После первого чтения в законопроект был внесен ряд правок, важнейшая из которых – трехлетняя отсрочка введения административной ответственности (штрафов) за нарушение норм закона. "За это время по всей стране будут созданы центры обучения украинскому языку", - пояснил Княжицкий, выступая в парламенте.

Закон вступает в силу через 2 месяца после его опубликования, а отдельные его положения будут задействованы до 2025 года.

«Новое время» рассказывает об основных положениях нового закона и дискуссии вокруг его принятия.

Зачем нужен закон о языке

Недавно в Украине возник законодательный вакуум в сфере языковой политики.

Более года назад, в феврале 2018-го Конституционный суд Украины признал неконституционным скандальный языковой закон, принятый в 2012 году по инициативе депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко (Об основах государственной языковой политики). До этого языковой вопрос в Украине регулировал принятый еще в 1989 году закон О языках в Украинской ССР.

Конституции Украины, согласно которой государственным языком является украинский.

Осенью 2018 года в парламент были поданы сразу несколько законопроектов о языке, однако в первом чтении 4 октября 2018-го Рада поддержала именно законопроект №5670-д.

С тех пор его доработал комитет по вопросам культуры и духовности. Теперь он содержит альтернативные положения из трех других законопроектов о языке, которые не были поддержаны.

Что предусматривает законопроект

Кого обязывает владеть украинским

Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком - "как языком своего гражданства". При этом государство обязуется предоставить возможность изучить язык всем, кто не смог сделать этого ранее.

На высоком уровне свободно владеть украинским языком обязаны, к примеру:

- госчиновники всех уровней (от президента, спикера, народных депутатов, членов Кабмина и дипломатов - до госслужащих местных органов власти);

- офицеры-контрактники, а также рядовой и руководящий состав правоохранительных органов;

- работники судебных органов власти; адвокаты и нотариусы;

- члены национальных агентств и комиссий;

- медики и педагоги, работающие в госучреждениях.

Закон также вводит сертификацию уровня владения украинским языком для госчиновников и обязывает государство организовывать курсы для взрослых.

Люди, получившие гражданство за заслуги перед страной, также должны будут в течение года выучить украинский язык. Экзамен по украинскому будет обязательным и для тех, кто получает украинское гражданство в обычном порядке.

В каких сферах закрепляет права украинского языка

Законопроект касается исключительно официальной сферы и публичной плоскости. В нем детально прописано, каким образом приоритет украинского языка должен соблюдаться в разных сферах общественной жизни.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Среди таких сфер (указываем лишь отдельные нормы выборочно):

- официальные заседания, мероприятия, встречи в органах государственной власти (должен быть предусмотрен их перевод на украинский – синхронный либо последовательный);

- образование (с 2025 года языком внешнего независимого оценивания является украинский язык, кроме ВНО по иностранным языкам; однако для нацменьшинств или коренных народов законопроект гарантирует право на обучение на родном языке вместе с украинским – для этого должны быть созданы отдельные классы или группы);

- культура и индустрия развлечений (мероприятия и их сопровождение должны проводиться на украинском языке);

- кино (не более 15% реплик в украинском кино на других языках и с обязательными украинскими субтитрами);

- телевидение (украиноязычные передачи и фильмы должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 1.00 и 22.00);

- печатные и интернет-СМИ (предусмотрено ужесточение норм для издаваемых в Украине газет и журналов – они смогут издавать версии на других языках лишь при наличии аналогичной украиноязычной; зарегистрированные в Украине СМИ должны сделать украинскую версию сайтов стартовой по умолчанию);

- книгоиздательство (не менее 50% своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов, также места распространения должны будут иметь не менее 50% печатной продукции на украинском языке.

- транспорт (транспортные услуги предоставляются на украинском языке, однако прописан ряд исключений);

- сервисная сфера (предприятия и организации всех форм собственности, работающие с клиентами и потребителями, должны обслуживать на украинском языке - на другом лишь по просьбе клиентов).

Регулирует ли документ повседневное общение?

Нет. Нормы законопроекта НЕ распространяются на частное общение и язык религиозных обрядов.

Как будут контролировать выполнение закона

Должна быть создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она будет утверждать нормы правописания; стандарты украинской терминологии, транскрипции и транслитерации; а также методы и порядок проверки владения украинским языком.

Кроме того, законопроект вводит должность "языкового омбудсмена" - уполномоченного по защите украинского языка.

Кроме того, законопроект вводит штрафы – эта норма вступит в силу через три года - за нарушение законодательства в языковой сфере (в Кодекс об административных правонарушениях).

- нарушения в госорганах, в судах, на коммунальных предприятиях и т.д. – штраф для должностных лиц от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- нарушения в образовании, науке, культуре, книгоиздании, публичных мероприятиях, в рекламе и т.д. - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов;

- несоблюдение языковых норм на телевидении и радио - штраф от 500 до 600 необлагаемых минимумов;

- несоблюдение языковых норм в печатных СМИ - штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов.

Попытки установления в Украине официального многоязычия будут признаваться "действиями, которые провоцируют языковой раскол, межэтническое противостояние и вражду".

А публичное оскорбление украинского языка предложено считать противоправным деянием, аналогичным надругательству над государственными символами Украины (флаг, герб, гимн). За него возможна уголовная ответственность - лишение свободы до трех лет.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников