«Это победа!»: Как Рада принимала закон об украинском языке 4 25.04.2019, 13:02

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Что он изменит.

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом законопроект, которым регулируется и закрепляется приоритет украинского языка в большинстве сфер общественной жизни, пишет «Новое время».

Речь идет о законопроекте №5670-д - Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который уже пообещал подписать президент Петр Порошенко. В первом чтении он был принят осенью 2018 года.

Его поддержали 278 депутатов из 348, зарегистрировавшихся в зале. Второе чтение документа, поданного группой из 77 депутатов во главе с руководителем комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким, прошло спокойно. Под стенами парламента параллельно состоялась акция в поддержку законопроекта.

После открытия заседания парламента депутатам понадобился всего час, чтобы окончательно согласовать законопроект. Против его принятия выступили депутаты от фракции Оппозиционный блок и депутатской группы «Відродження». Большинство остальных политсил, представленных в Раде, поддержали законопроект, подчеркивая его историческое значение.

Во время голосования за законопроект о языке в сессионном зале присутствовали третий президент Украины Виктор Ющенко и патриарх Филарет.

"Поздравляю всех украинцев! Язык – это победа!" - отреагировал на позитивный результат голосования спикер парламента Андрей Парубий.

После первого чтения в законопроект был внесен ряд правок, важнейшая из которых – трехлетняя отсрочка введения административной ответственности (штрафов) за нарушение норм закона. "За это время по всей стране будут созданы центры обучения украинскому языку", - пояснил Княжицкий, выступая в парламенте.

Закон вступает в силу через 2 месяца после его опубликования, а отдельные его положения будут задействованы до 2025 года.

«Новое время» рассказывает об основных положениях нового закона и дискуссии вокруг его принятия.

Зачем нужен закон о языке

Недавно в Украине возник законодательный вакуум в сфере языковой политики.

Более года назад, в феврале 2018-го Конституционный суд Украины признал неконституционным скандальный языковой закон, принятый в 2012 году по инициативе депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко (Об основах государственной языковой политики). До этого языковой вопрос в Украине регулировал принятый еще в 1989 году закон О языках в Украинской ССР.

Конституции Украины, согласно которой государственным языком является украинский.

Осенью 2018 года в парламент были поданы сразу несколько законопроектов о языке, однако в первом чтении 4 октября 2018-го Рада поддержала именно законопроект №5670-д.

С тех пор его доработал комитет по вопросам культуры и духовности. Теперь он содержит альтернативные положения из трех других законопроектов о языке, которые не были поддержаны.

Что предусматривает законопроект

Кого обязывает владеть украинским

Каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком - "как языком своего гражданства". При этом государство обязуется предоставить возможность изучить язык всем, кто не смог сделать этого ранее.

На высоком уровне свободно владеть украинским языком обязаны, к примеру:

- госчиновники всех уровней (от президента, спикера, народных депутатов, членов Кабмина и дипломатов - до госслужащих местных органов власти);

- офицеры-контрактники, а также рядовой и руководящий состав правоохранительных органов;

- работники судебных органов власти; адвокаты и нотариусы;

- члены национальных агентств и комиссий;

- медики и педагоги, работающие в госучреждениях.

Закон также вводит сертификацию уровня владения украинским языком для госчиновников и обязывает государство организовывать курсы для взрослых.

Люди, получившие гражданство за заслуги перед страной, также должны будут в течение года выучить украинский язык. Экзамен по украинскому будет обязательным и для тех, кто получает украинское гражданство в обычном порядке.

В каких сферах закрепляет права украинского языка

Законопроект касается исключительно официальной сферы и публичной плоскости. В нем детально прописано, каким образом приоритет украинского языка должен соблюдаться в разных сферах общественной жизни.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Среди таких сфер (указываем лишь отдельные нормы выборочно):

- официальные заседания, мероприятия, встречи в органах государственной власти (должен быть предусмотрен их перевод на украинский – синхронный либо последовательный);

- образование (с 2025 года языком внешнего независимого оценивания является украинский язык, кроме ВНО по иностранным языкам; однако для нацменьшинств или коренных народов законопроект гарантирует право на обучение на родном языке вместе с украинским – для этого должны быть созданы отдельные классы или группы);

- культура и индустрия развлечений (мероприятия и их сопровождение должны проводиться на украинском языке);

- кино (не более 15% реплик в украинском кино на других языках и с обязательными украинскими субтитрами);

- телевидение (украиноязычные передачи и фильмы должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 1.00 и 22.00);

- печатные и интернет-СМИ (предусмотрено ужесточение норм для издаваемых в Украине газет и журналов – они смогут издавать версии на других языках лишь при наличии аналогичной украиноязычной; зарегистрированные в Украине СМИ должны сделать украинскую версию сайтов стартовой по умолчанию);

- книгоиздательство (не менее 50% своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов, также места распространения должны будут иметь не менее 50% печатной продукции на украинском языке.

- транспорт (транспортные услуги предоставляются на украинском языке, однако прописан ряд исключений);

- сервисная сфера (предприятия и организации всех форм собственности, работающие с клиентами и потребителями, должны обслуживать на украинском языке - на другом лишь по просьбе клиентов).

Регулирует ли документ повседневное общение?

Нет. Нормы законопроекта НЕ распространяются на частное общение и язык религиозных обрядов.

Как будут контролировать выполнение закона

Должна быть создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Она будет утверждать нормы правописания; стандарты украинской терминологии, транскрипции и транслитерации; а также методы и порядок проверки владения украинским языком.

Кроме того, законопроект вводит должность "языкового омбудсмена" - уполномоченного по защите украинского языка.

Кроме того, законопроект вводит штрафы – эта норма вступит в силу через три года - за нарушение законодательства в языковой сфере (в Кодекс об административных правонарушениях).

- нарушения в госорганах, в судах, на коммунальных предприятиях и т.д. – штраф для должностных лиц от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- нарушения в образовании, науке, культуре, книгоиздании, публичных мероприятиях, в рекламе и т.д. - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов;

- несоблюдение языковых норм на телевидении и радио - штраф от 500 до 600 необлагаемых минимумов;

- несоблюдение языковых норм в печатных СМИ - штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов.

Попытки установления в Украине официального многоязычия будут признаваться "действиями, которые провоцируют языковой раскол, межэтническое противостояние и вражду".

А публичное оскорбление украинского языка предложено считать противоправным деянием, аналогичным надругательству над государственными символами Украины (флаг, герб, гимн). За него возможна уголовная ответственность - лишение свободы до трех лет.