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Пловчиха Анастасия Шкурдай установила новые национальные рекорды

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  • 25.04.2019, 13:04
Анастасия Шкурдай

16-летняя брестчанка прошла отбор на чемпионат мира, Универсиаду и Олимпийские игры сразу в нескольких дисциплинах.

С 17 по 20 апреля в Брестском областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта проходил открытый чемпионат Беларуси по плаванию, пишет «Брестская газета».

В нем участвовали 295 спортсменов из семи стран: Беларуси, России, Латвии, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы и Грузии. Эти соревнования являлись отборочными на чемпионат мира по плаванию в корейском Кванджу (21 – 28 июля 2019 г.), Всемирную Универсиаду в итальянском Неаполе (3 – 14 июля 2019 г.) и Олимпийские игры в Токио (24 июля – 9 августа 2020 г.).

Белоруска Анастасия Шкурдай установила очередные рекорды. В первый день чемпионата она проплыла дистанцию 100 м на спине за 1.00, 59 минуты и превзошла свое же достижение на 0,03 секунды, отобравшись на чемпионат мира и Универсиаду. Также Настя во время эстафеты 4×100 м вольным стилем установила юношеский рекорд Беларуси, проплыв свою «сотку» за 56,08 секунды.

В пятницу, 19 апреля, брестчанка обновила свои юношеский и национальный рекорды. 100 м баттерфляем покорились ей за 57,75 секунды. Этот рекорд помог Насте отобраться на чемпионат мира, Универсиаду и Олимпийские игры.

В заключительный день соревнований Анастасия Шкурдай выиграла еще одну золотую медаль. Она проплыла 200 м комплексом за 2.14,77 минуты и отобралась на Универсиаду в Неаполь. В итоге юная брестчанка победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие, кроме одной. Она проплыла 50 м баттерфляем быстрее всех – за 26,27 секунды. Но этот результат судьи аннулировали из-за нарушения правил.


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