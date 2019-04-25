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Мечта о Головолодько

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 25.04.2019, 13:05
  • 1,643

Не будет завтра Путина – вся эта «Страна Петросяния» исчезнет.

Появившиеся после победы Зеленского на президентских выборах в Украине многочисленные президентские опросы с фамилиями российских комиков – не слишком удачная хохма, если не сказать, глупость.

Нелепо накладывать кальку украинской истории с Зеленским на Россию только потому, что Зе – артист комического жанра.

Большинство российских «юмористов» так или иначе встроены в «вертикаль» и кормятся с руки Системы. Они лояльны ей. И во многом поэтому – востребованы. Лишь в ней.

Впрочем, как и весь наш шоубиз. И не только он. С таким же успехом можно питать иллюзии относительно российского бизнеса, культуры...

Зеленский, очевидно, совсем другая история.

В путинской России нельзя представить его «Квартал -95». У нас возможен только подцензурный, давно не смешной КВН им. Маслякова и пошловатый юморок «Камеди клаб». Где к Путину комплиментарны даже те, кто его пародирует. Сморозят лишнее – сами же и удалят.

А так все шуточки из серии «Путин всех переиграл». Лучший в этой категории – Кеосаян (муж «Раши Тудэй»-Симоньян) с его лизоблюдской «Международной пилорамой».

Это вам не Украина или США, где Алек Болдуин пародирует Трампа в юмористическом шоу Saturday Night Live. Путин даже «Куклы» запретил в конце далекого 2002-го.

Кто смог бы сыграть сейчас в России их Голобородько? Кто бы осмелился снять такое кино и запустить его в прокат после «дела Серебренников»? Кто бы смог воплотить образ, если не вымышленного героя, то хотя бы действующего антигероя – «Головолодько»? Ну, хоть чуть-чуть показать «Голого Короля».

Нет, в крайнем случае, Шуту дозволено высмеять свиту Царя или плебс.

Как это ювелирно делают, например, и не гнушающийся собянинских заказов Слепаков, и тонко чувствующий конъюнктуру Шнуров, ведущий шоу на федеральном канале и состоящий в депутатских советах. И это – самые талантливые и смелые.

Не будет завтра Путина – вся эта «Страна Петросяния» исчезнет, как и остальные декорации, прикрывающие мафиозно-конформистские механизмы отрицательного отбора в иных сферах. Юморных дел путинские мастера просто не будут нужны в другой России.

Кто из российских комиков еще не скурвился, не «пошел на сделку»? Кто тут совесть и гнев возмущенной нации? Прилизанный Первым каналом Ургант с одобренными Эрнстом шуточками? Звезды «Нашей Раши», вроде развлекающего Путина и Кадырова «народного гастарбайтера» Галустяна? Не-а. Не смешно. И не серьезно.

Может, одессит, маэстро Жванецкий, после 5 лет необъявленной войны принявший из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством III степени»? Совсем не смешно. Наоборот, грустно.

Нет в России своего Голобородько. Даже близко. А ведь именно за этот образ – честного (!) человека из народа, за неполитика во власти – проголосовали украинцы. И за сыгравшего его артиста, который создал свое шоу, не благодаря близости к Порошенко или Януковичу.

Все это сделали люди, которые пять раз за 20 путинских лет меняли своих президентов. А россиянам только и остается развлекаться камеди-опросиками с путинскими клоунами – хоть от шоубиза, хоть от политики. Еще лет двадцать.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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