Джо Байден объявил о выдвижении в президенты США

Джо Байден объявил о выдвижении в президенты США2
- 25.04.2019, 13:24
Бывший вице-президент США будет добиваться выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.
Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о своем участии в выборах в 2020 году. Об этом он сообщил в своем Twitter.
По его словам, в настоящее время основные ценности США «поставлены на карту».
Он также добавил, что поэтому решил принять участие в президентской гонке 2020 года.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что либо Джо Байден, либо Берни Сандерс станет его оппонентом на президентских выборах в 2020 году.