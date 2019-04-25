Джо Байден объявил о выдвижении в президенты США 2 25.04.2019, 13:24

Джо Байден

Бывший вице-президент США будет добиваться выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии.

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о своем участии в выборах в 2020 году. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По его словам, в настоящее время основные ценности США «поставлены на карту».

Он также добавил, что поэтому решил принять участие в президентской гонке 2020 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что либо Джо Байден, либо Берни Сандерс станет его оппонентом на президентских выборах в 2020 году.