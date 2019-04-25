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Переговоры Ким Чен Ына с Путиным закончились ничем

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  • 25.04.2019, 13:33
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Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Саммит носил символический характер.

Во Владивостоке в четверг, 25 апреля, завершились первые в истории переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына в формате "тет-а-тет", они длились около двух часов. Расшифровка их беседы опубликована на сайте Кремля. Саммит организовали в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Для обеих стран переговоры носили скорее символический характер, отмечает Meduza. По итогам встречи не было подписано каких-либо документов или деклараций. Путин и Ким также не сделали совместного заявления. Они лишь сообщили, что обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове. Разговор назвали конструктивным.

Информация о саммите долго держалась в секрете по настоянию северокорейской стороны. Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде, которым пользовался еще его отец — Ким Чен Ир.

Северокорейский диктатор опоздал на встречу с Путиным, при том, что остановился в гостинице при ДВФУ. Путину, который сам часто задерживается перед переговорами на высшем уровне, пришлось ожидать главу КНДР около получаса. "Спасибо, что приехали", — сказал Путин своему коллеге, когда тот появился у зала переговоров.

Переговоры между Ким Чен Ыном и Путиным продлились два часа. Затем стороны еще полтора часа поговорили в расширенном составе.

Аналитики отмечают, что для Путина эта встреча могла стать рычагом давления на США. Впрочем, как и для Ким Чен Ына. Встреча глав России и Северной Кореи готовилась около трех лет, однако в КНДР решились на переговоры только после провала второго саммита с президентом США в Ханое. Трамп и Ким не договорились о денуклеаризации Северной Кореи, однако Ким заявил, что заверил Трампа, что хочет "избавиться от своей ядерной программы". Саммит США-КНДР завершили досрочно, однако, по данным северокорейских СМИ, Дональд Трамп и Ким Чен Ын успели договориться о новой встрече.

Сразу после саммита Путин отправится на международный форум в Китай, а лидер КНДР задержится во Владивостоке еще на день.


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