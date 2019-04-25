закрыть
25 апреля 2019, четверг, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: В Светлогорске установили огромное пасхальное яйцо

  • 25.04.2019, 13:37

Размер скульптуры вместе с постаментом — около пяти метров.

В Светлогорске на территории Свято-Преображенского храма появился необычный объект — огромное пасхальное яйцо, сообщает tut.by.

Размер скульптуры вместе с постаментом — около пяти метров. Изготовили ее светлогорские коммунальники. Пасхальное яйцо снабжено подсветкой. Ее будут зажигать по воскресеньям и праздникам.

И это не все сюрпризы для местных — на днях на территории храма появится еще и детская площадка.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников