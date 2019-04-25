Фотофакт: В Светлогорске установили огромное пасхальное яйцо
- 25.04.2019, 13:37
Размер скульптуры вместе с постаментом — около пяти метров.
В Светлогорске на территории Свято-Преображенского храма появился необычный объект — огромное пасхальное яйцо, сообщает tut.by.
Размер скульптуры вместе с постаментом — около пяти метров. Изготовили ее светлогорские коммунальники. Пасхальное яйцо снабжено подсветкой. Ее будут зажигать по воскресеньям и праздникам.
И это не все сюрпризы для местных — на днях на территории храма появится еще и детская площадка.