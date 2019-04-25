Названы приоритеты налоговой политики Зеленского 25.04.2019, 13:42

Штаб новоизбранного президента Украины рассказал, над какими законопроектами будут работать в первую очередь.

Налог на выведенный капитал, налоговая амнистия и Служба финансовых расследований - среди приоритетов налоговой политики администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом НВ Бизнес рассказал эксперт по налогам в Зе-команде Даниил Гетьманцев.

По его словам, схемы с ФОПами трогать не будут. Исключение составят юрлица на третьей группе в случае вступления в силу закона о налоге на выведенный капитал (НнВК).

Продвижение этого закона - один из главных приоритетов Зеленского. "После принятия НнВК бизнесу не придется платить 20% государству, а можно будет вложить эти средства в свое развитие. Для зарубежных инвесторов это значит, что ставка налога будет фиксированная - 15%. Сейчас же налоговая нагрузка на бизнес может достигать 25%", - отмечает Гетьманцев. О том, как планируют компенсировать недопоступления в госбюджет после внедрения НнВК, эксперт не сказал.

Еще один приоритет - закон о налоговой амнистии капиталов, суть которого - предоставить налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей.

Экономические подразделения СБУ, МВД и ГФС планируют заменить Службой финансовых расследований.

Также в планах - имплементация в законодательство Украины плана BEPS о предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также двойного налогообложения. Законопроект, разработанный Министерством финансов, был принят Верховной Радой в феврале этого года.

Еще Гетьманцев предлагает отменить уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство, ратифицировать FATCA и соглашения о международном обмене налоговой информацией, а также принять закон о налоговой прозрачности. Последний предусматривает публикацию данных о налоговых должниках, налоговых льготах и пр.