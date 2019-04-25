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Александр Невзоров: Даже тля не размножается так быстро, как чиновники

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  • 25.04.2019, 14:20
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Александр Невзоров

Аппарат управления в РФ нужно сократить в 10 раз.

― В России будет необходимо отменить все без исключения законы, принятые за последние 20 лет, ― рассуждает публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». ― Я не говорю про какие-то особо патологические типа «закона Димы Яковлева», «оскорблении чувств верующих и ворующих», «о запрете интернета».

Я говорю просто вообще обо всех законах. Их проще отменить чохом. И в течение суток без разговоров, без обсуждений, без следа как бессмысленные и вредоносные ликвидировать все Роскомнадзоры, ФАСы, Министерство образование, Министерство культуры, Росгвардию, Минтруда, вэпэкашные структуры, миграционные службы, таможню, всякие там Росфинмониторинги, Рособрнадзоры, Росмолодежи и все эти кормушки деградационные, существование которых не вызвано вообще никакой необходимостью.

В 10 раз сократить армию. Разумеется, вступить в НАТО. Готовить отказ от рубля и потихонечку вступать в зону евро, не быстро, чтобы дать здесь возможность людям создать первоначальные капиталы. Вот плюнув на все державности, на все величие, в первую очередь вытаскивать людей из нищеты и безнадеги.

Убрать вечно голодную карательную систему, которая пожирает и бизнес и простых людей в еще эмбриональном состоянии и штрафовать только за лень, за нежелание зарабатывать.

Зарабатывать много, поощрять любые формы повышения собственного материального благополучия. Выявлять, действительно, скрытие больших доходов и премировать за это, тем паче напечатано, наштамповано дикое количество всяких орденов. Есть же даже орден за услуги режима — За заслуги перед Отечеством.

Вообще, от слова «разрешить» пахнет мерзко, пахнет каким-то самодержавием. Корректно сказать дать возможность всем зарабатывать столько, сколько кто может и полностью устранить любое присутствие государства в любых расчетах граждан между собой.

Потом, в 10 раз, конечно, нужно сокращать чиновничий аппарат, в 5 раз полицию. Вообще, Россия никогда еще не была покрыта таким толстым слоем чиновников. Их количество растет с каждым днем. Даже тля не размножается как быстро. Это напоминает уже какое-то безумие.


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