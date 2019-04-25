закрыть
25 апреля 2019, четверг, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Что делать, когда на улице такой смог, как сейчас в Минске?

4
  • 25.04.2019, 14:28
  • 2,202

Сегодня утром минчане стали жаловаться на сильный запах гари в разных районах города.

«Это раздражающий фактор, который может вызвать обострение многих заболеваний», — говорят tut.by врачи. Министерство здравоохранения разместило рекомендации, что делать, чтобы предупредить возможные обострения.

Специалисты рекомендуют:

- избегать длительного нахождения на воздухе, особенно утром;

- отказаться от проветривания помещений, лучше держать окна закрытыми;

- по возможности на рабочих местах и дома стоит использовать системы кондиционирования и очистки воздуха;

- провести влажную уборку на своем рабочем месте и в квартире. Также полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- взрослым стоит пить больше воды, заменить жирную пищу на легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами, отдавать предпочтение овощам и фруктам;

- ограничить, а лучше исключить курение и употребление алкогольных напитков, поскольку это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Специалисты советуют не сжигать листву и мусор на территории частных домовладений и не проводить работы, которые могут привести к повышенному пылеобразованию.

Автовладельцам стоило бы на время отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

Людям, которые страдают легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Минздрав рекомендует: в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появление признаков одышки, кашля и прочего) необходимо обратиться к врачу.

Как следует из рекомендаций, сейчас в Минске сложились метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ.

Вчера Белгидромет сообщал:

— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки.

Специалисты отмечают, что именно из-за того, что нет дождя, воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами. Есть единичные случаи превышений нормативов качества по газообразным веществам.

Кроме того, как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня тушат крупный пожар в Столинском районе Брестской области.

С 19 апреля из-за сложных погодных условий в отдельных районах Беларуси вводят запрет на посещение лесов. Сегодня, по данным Минлесхоза, в этом списке — леса в Щучинском, Дятловском, Волковысском, Гродненском, Берестовицком, Мостовском, Зельвенском районах, а также в Воложинском, Минском, Смолевичском, Червенском, Березинском и Стародорожском — то есть по Минской и Гродненской областям. Ожидается, что список пополнит Брестская область.

Схема: mlh.by

популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников