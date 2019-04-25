Что делать, когда на улице такой смог, как сейчас в Минске? 4 25.04.2019, 14:28

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Сегодня утром минчане стали жаловаться на сильный запах гари в разных районах города.

«Это раздражающий фактор, который может вызвать обострение многих заболеваний», — говорят tut.by врачи. Министерство здравоохранения разместило рекомендации, что делать, чтобы предупредить возможные обострения.

Специалисты рекомендуют:

- избегать длительного нахождения на воздухе, особенно утром;

- отказаться от проветривания помещений, лучше держать окна закрытыми;

- по возможности на рабочих местах и дома стоит использовать системы кондиционирования и очистки воздуха;

- провести влажную уборку на своем рабочем месте и в квартире. Также полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- взрослым стоит пить больше воды, заменить жирную пищу на легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами, отдавать предпочтение овощам и фруктам;

- ограничить, а лучше исключить курение и употребление алкогольных напитков, поскольку это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Специалисты советуют не сжигать листву и мусор на территории частных домовладений и не проводить работы, которые могут привести к повышенному пылеобразованию.

Автовладельцам стоило бы на время отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

Людям, которые страдают легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, необходимо иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Минздрав рекомендует: в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появление признаков одышки, кашля и прочего) необходимо обратиться к врачу.

Как следует из рекомендаций, сейчас в Минске сложились метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ.

Вчера Белгидромет сообщал:

— Во многих городах Беларуси, где проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, действительно наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха пылью. Основная причина: в стране на протяжении длительного периода времени отсутствуют осадки.

Специалисты отмечают, что именно из-за того, что нет дождя, воздух в Беларуси сейчас загрязнен твердыми частицами. Есть единичные случаи превышений нормативов качества по газообразным веществам.

Кроме того, как сообщают спасатели, за минувшие сутки в Беларуси потушили 87 пожаров в экосистемах. Некоторые продолжаются и сейчас. Со вчерашнего дня тушат крупный пожар в Столинском районе Брестской области.

С 19 апреля из-за сложных погодных условий в отдельных районах Беларуси вводят запрет на посещение лесов. Сегодня, по данным Минлесхоза, в этом списке — леса в Щучинском, Дятловском, Волковысском, Гродненском, Берестовицком, Мостовском, Зельвенском районах, а также в Воложинском, Минском, Смолевичском, Червенском, Березинском и Стародорожском — то есть по Минской и Гродненской областям. Ожидается, что список пополнит Брестская область.