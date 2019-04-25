Как живет белорусская глубинка, если дорога к ней одна и платная 4 25.04.2019, 14:44

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Жизнь в белорусской глубинке порой сродни испытаниям на выносливость.

Отсутствие современной инфраструктуры, логистики, проблемы с доставкой товаров первой необходимости - если не все эти элементы, то некоторые из них точно присутствуют в быту людей, как говорится, оторванных от "цивилизации", пишет abw.by.

Тем не менее ничто не сломает истинного белоруса, который не только спокойно живет "в лесах", но еще и умудряется вести собственный бизнес. Есть на карте Беларуси маленькая деревушка Лесная. Вокруг - красивые леса и поля, но жизнь ее жителей омрачена весьма существенным обстоятельством - путь к этому населенному пункту, как и выезд из него, лежит через платную дорогу, и по-другому никак. Хочешь дрова привезти или товар в магазин доставить - автомобиль должен быть снабжен специальным прибором, иначе с большой вероятностью владельцу такого автомобиля придется расстаться с 260 евро (повышенный тариф при отсутствии прибора). Отметим, что если авто до 3,5 тонны, то платить не нужно, а если больше - как тогда? Тем более если речь идет именно о доставке грузов в населенный пункт.

Константин, житель д. Лесная Берестовицкого района: "Дело в том, что мое предприятие находится в Лесной. Единственная дорога из деревни к сельсовету, почте, АЗС, исполкому, магазину выводит сразу на платный участок дороги подъезд к границе Беларусь - Польша от автомобильной дороги Р99. Альтернативный путь отсутствует. Хотя нормами Указа Президента РБ от 27.09.2012 №426 "Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь" установлено:

4.1. взимание платы с использованием системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам осуществляется при наличии альтернативного пути для бесплатного проезда в данном направлении.

Таким образом, как минимум некоторый участок дороги должен быть бесплатным, поскольку альтернативного подъезда к деревне не существует вовсе. На мой взгляд, это противоречит президентскому указу".

Закон РБ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности". Статья 16. Платные автомобильные дороги общего пользования

На автомобильных дорогах общего пользования, обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств с высоким уровнем сервисного обслуживания, может взиматься плата за проезд в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Автомобильная дорога общего пользования может быть платной на всем протяжении или на отдельных ее участках, в том числе на участках проезда по мостам и иным искусственным сооружениям, при наличии альтернативного пути для бесплатного проезда в данном направлении.

Отнесение автомобильных дорог к категории платных и порядок пользования ими определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Как видим, по Закону РБ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности" платный режим проезда может быть установлен на дорогах общего пользования, "обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств с высоким уровнем сервисного обслуживания".

Повышенный комфорт - это хорошо, на закон содержит очень важную оговорку: должен быть альтернативный проезд в конкретном направлении. Хочешь ехать с ветерком и комфортом - поезжай на платную дорогу. Если водителю достаточно обычных дорожных условий, то можно ехать бесплатно по бесплатной дороге. В этом и есть принцип альтернативы. Только у жителей д. Лесная альтернативы такой нет.

Отнесение автомобильных дорог к категории платных и порядок пользования ими определяются Советом Министров Республики Беларусь. Дорогу Р99 именно к такой категории и отнесли.

Дело в том, что сама дорога с трассы Р99 до Лесной гравийная, а значит, бесплатная, но, как сказал Константин, чтобы попасть на ту же АЗС или в местный исполком, платной дороги не миновать. И дрова или уголь в деревню привезти тоже только через платный участок. Альтернативный путь самой дороге Р99 на ее протяжении есть, а вот альтернативы попасть в д. Лесная без проезда платного участка трассы Р99 - нет.

От платы за проезд по платным дорогам, входящим в систему BelToll, освобождены следующие транспортные средства:

транспортные средства, зарегистрированные на территории государств - членов ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения), с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, и буксируемые ими прицепы;

мопеды и мотоциклы;

колесные тракторы и самоходные машины, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;

транспортные средства, попадающие под действие Указа Президента Республики Беларусь от 10 августа 2015 года №349 "О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь";

транспортные средства, попадающие под действие Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 "О развитии предпринимательства";

транспортные средства оперативного назначения;

транспортные средства, используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;

маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров;

транспортные средства, используемые в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций.

транспортные средства, используемые в целях перевозки грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.

Константин: "В этом году заказывали дрова для местной котельной, но заготовители отказались осуществлять доставку в наш поселок, потому что их транспорт необходимо снабжать приборами контроля, которых у них нет, а устанавливать дорого. Да, в деревне всего около 200 жителей, но это граждане Беларуси, которые лишены альтернативного бесплатного пути до той же автозаправки.

Как-то увидел на трассе дежуривший экипаж Транспортной инспекции, подошел к ним, спросил, как мне на автомобиле ГАЗ с прицепом из Лесной попасть в сельсовет, расположенный там-то. Отвечают: "Поезжай спокойно. Ты же через рамки проезжать не будешь, они установлены дальше". Согласен, что на рамки я не "попаду2, но сам факт нахождения на платной дороге транспорта, не входящего в перечень исключений, с допустимой массой свыше 3,5 тонны и без специального прибора уже нарушение.

И если я даже рамку не пересекаю, то могу "повстречать" на своем пути тех же представителей Транспортной инспекции, которые в соответствии с законом могут выписать мне предписание на уплату 260 евро, так как мой автомобиль прибором не оборудован.

В соответствии с п.11 Положения об отдельных вопросах взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 года №426, уполномоченные должностные лица Транспортной инспекции вправе контролировать соблюдение порядка использования платной автомобильной дороги, в том числе путем:

остановки транспортных средств;

использования предоставленных технических средств, обеспечивающих проверку правильности работы устройства электронной оплаты, контроль за внесением платы за пользование платной автомобильной дорогой и сбор данной платы;

блокировки колес, задержания и (или) принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку.

А где их взять, эти лишние евро, тем более в таком размере? Обращался по электронной почте в BelToll, изложил сложившуюся ситуацию. Ответ прислали оперативно, а в нем перечислили виды транспортных средств, освобожденных от взимания платы за проезд по платным дорогам. Но этот перечень я и так знаю, он на сайте у них висит. Я-то понимаю, что не BelToll определяет участки платных дорог, а Совмин, но, как я думаю, при таком определении термин "альтернатива платной дороге" должен пониматься как есть и для всех".

Так что альтернативы попасть в Лесную по бесплатной дороге, увы, у жителей деревни нет, только с выездом на платную.

"Ну, можно на вертолете или по полям да лесам", - шутит Константин. Только такая ситуация порой доводит до вопросов весьма не шуточных, и с этим нужно разбираться.

Журналисты связались с представителем пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, который сообщил, что для разрешения подобных вопросов следует обращаться в государственное учреждение "Белавтострада".