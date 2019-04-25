закрыть
25 апреля 2019, четверг, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Как живет белорусская глубинка, если дорога к ней одна и платная

4
  • 25.04.2019, 14:44
  • 1,950

Жизнь в белорусской глубинке порой сродни испытаниям на выносливость.

Отсутствие современной инфраструктуры, логистики, проблемы с доставкой товаров первой необходимости - если не все эти элементы, то некоторые из них точно присутствуют в быту людей, как говорится, оторванных от "цивилизации", пишет abw.by.

Тем не менее ничто не сломает истинного белоруса, который не только спокойно живет "в лесах", но еще и умудряется вести собственный бизнес. Есть на карте Беларуси маленькая деревушка Лесная. Вокруг - красивые леса и поля, но жизнь ее жителей омрачена весьма существенным обстоятельством - путь к этому населенному пункту, как и выезд из него, лежит через платную дорогу, и по-другому никак. Хочешь дрова привезти или товар в магазин доставить - автомобиль должен быть снабжен специальным прибором, иначе с большой вероятностью владельцу такого автомобиля придется расстаться с 260 евро (повышенный тариф при отсутствии прибора). Отметим, что если авто до 3,5 тонны, то платить не нужно, а если больше - как тогда? Тем более если речь идет именно о доставке грузов в населенный пункт.

Константин, житель д. Лесная Берестовицкого района: "Дело в том, что мое предприятие находится в Лесной. Единственная дорога из деревни к сельсовету, почте, АЗС, исполкому, магазину выводит сразу на платный участок дороги подъезд к границе Беларусь - Польша от автомобильной дороги Р99. Альтернативный путь отсутствует. Хотя нормами Указа Президента РБ от 27.09.2012 №426 "Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь" установлено:

4.1. взимание платы с использованием системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам осуществляется при наличии альтернативного пути для бесплатного проезда в данном направлении.

Таким образом, как минимум некоторый участок дороги должен быть бесплатным, поскольку альтернативного подъезда к деревне не существует вовсе. На мой взгляд, это противоречит президентскому указу".

Закон РБ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности". Статья 16. Платные автомобильные дороги общего пользования

На автомобильных дорогах общего пользования, обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств с высоким уровнем сервисного обслуживания, может взиматься плата за проезд в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Автомобильная дорога общего пользования может быть платной на всем протяжении или на отдельных ее участках, в том числе на участках проезда по мостам и иным искусственным сооружениям, при наличии альтернативного пути для бесплатного проезда в данном направлении.

Отнесение автомобильных дорог к категории платных и порядок пользования ими определяются Советом Министров Республики Беларусь.

Как видим, по Закону РБ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности" платный режим проезда может быть установлен на дорогах общего пользования, "обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств с высоким уровнем сервисного обслуживания".

Повышенный комфорт - это хорошо, на закон содержит очень важную оговорку: должен быть альтернативный проезд в конкретном направлении. Хочешь ехать с ветерком и комфортом - поезжай на платную дорогу. Если водителю достаточно обычных дорожных условий, то можно ехать бесплатно по бесплатной дороге. В этом и есть принцип альтернативы. Только у жителей д. Лесная альтернативы такой нет.

Отнесение автомобильных дорог к категории платных и порядок пользования ими определяются Советом Министров Республики Беларусь. Дорогу Р99 именно к такой категории и отнесли.

Дело в том, что сама дорога с трассы Р99 до Лесной гравийная, а значит, бесплатная, но, как сказал Константин, чтобы попасть на ту же АЗС или в местный исполком, платной дороги не миновать. И дрова или уголь в деревню привезти тоже только через платный участок. Альтернативный путь самой дороге Р99 на ее протяжении есть, а вот альтернативы попасть в д. Лесная без проезда платного участка трассы Р99 - нет.

От платы за проезд по платным дорогам, входящим в систему BelToll, освобождены следующие транспортные средства:

транспортные средства, зарегистрированные на территории государств - членов ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения), с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, и буксируемые ими прицепы;

мопеды и мотоциклы;

колесные тракторы и самоходные машины, зарегистрированные на территории Республики Беларусь;

транспортные средства, попадающие под действие Указа Президента Республики Беларусь от 10 августа 2015 года №349 "О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь";

транспортные средства, попадающие под действие Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 "О развитии предпринимательства";

транспортные средства оперативного назначения;

транспортные средства, используемые в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка;

маршрутные транспортные средства, осуществляющие городские перевозки пассажиров;

транспортные средства, используемые в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций.

транспортные средства, используемые в целях перевозки грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.

Константин: "В этом году заказывали дрова для местной котельной, но заготовители отказались осуществлять доставку в наш поселок, потому что их транспорт необходимо снабжать приборами контроля, которых у них нет, а устанавливать дорого. Да, в деревне всего около 200 жителей, но это граждане Беларуси, которые лишены альтернативного бесплатного пути до той же автозаправки.

Как-то увидел на трассе дежуривший экипаж Транспортной инспекции, подошел к ним, спросил, как мне на автомобиле ГАЗ с прицепом из Лесной попасть в сельсовет, расположенный там-то. Отвечают: "Поезжай спокойно. Ты же через рамки проезжать не будешь, они установлены дальше". Согласен, что на рамки я не "попаду2, но сам факт нахождения на платной дороге транспорта, не входящего в перечень исключений, с допустимой массой свыше 3,5 тонны и без специального прибора уже нарушение.

И если я даже рамку не пересекаю, то могу "повстречать" на своем пути тех же представителей Транспортной инспекции, которые в соответствии с законом могут выписать мне предписание на уплату 260 евро, так как мой автомобиль прибором не оборудован.

В соответствии с п.11 Положения об отдельных вопросах взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 года №426, уполномоченные должностные лица Транспортной инспекции вправе контролировать соблюдение порядка использования платной автомобильной дороги, в том числе путем:

остановки транспортных средств;

использования предоставленных технических средств, обеспечивающих проверку правильности работы устройства электронной оплаты, контроль за внесением платы за пользование платной автомобильной дорогой и сбор данной платы;

блокировки колес, задержания и (или) принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку.

А где их взять, эти лишние евро, тем более в таком размере? Обращался по электронной почте в BelToll, изложил сложившуюся ситуацию. Ответ прислали оперативно, а в нем перечислили виды транспортных средств, освобожденных от взимания платы за проезд по платным дорогам. Но этот перечень я и так знаю, он на сайте у них висит. Я-то понимаю, что не BelToll определяет участки платных дорог, а Совмин, но, как я думаю, при таком определении термин "альтернатива платной дороге" должен пониматься как есть и для всех".

Так что альтернативы попасть в Лесную по бесплатной дороге, увы, у жителей деревни нет, только с выездом на платную.

"Ну, можно на вертолете или по полям да лесам", - шутит Константин. Только такая ситуация порой доводит до вопросов весьма не шуточных, и с этим нужно разбираться.

Журналисты связались с представителем пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, который сообщил, что для разрешения подобных вопросов следует обращаться в государственное учреждение "Белавтострада".


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников