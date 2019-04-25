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Куда устроились легионеры, покинувшие чемпионат Беларуси по футболу?

  • 25.04.2019, 14:57

Один из футболистов играет в одной команде с Фернандо Торресом.

"Прессбол" сделал подборку иностранных футболистов, покинувших чемпионат Беларуси по футболу.

АДАМОВИЧ Ненад. В "Витебске" хотели сохранить бритоголового хавбека, однако "Жетысу" предложил контракт лучше. В четырех матчах чемпионата Казахстана Адамович отличился однажды — эффектно пробил вратаря "Окжетпеса" (5:1) в мартовском поединке.

АНДРЕЕВ Максим. За полгода в "Гомеле" российский полузащитник запомнился голевой передачей в сентябрьской игре с "Городеей" (2:0), а теперь выступает за "Томь" в ФНЛ. В апреле потерял место в стартовом составе томичей.

БАА Гидеон. Ганский защитник, который когда-то стажировался в "Челси" и выступал в МЛС, в "Гомеле" задержался всего-то на полгода. Затем вернулся в Финляндию, где выступает за "Хонку" и забивает важные голы.

БОХАШВИЛИ Евгений. Украинский нападающий четырежды отличился за "Минск" во второй части прошлого сезона, после чего рванул в Индонезию. "Слеман" вернулся в элиту местного футбола и старается в нем задержаться.

ВАЙТКУНАС Эгидюс. Защитник сборной Литвы провел за "Минск" 25 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил 5 желтых карточек. Теперь надевает форму каунасского "Жальгириса", с которым после семи туров занимает место в середине турнирной таблицы.

ГАЛОВИЧ Нино. Хорват был готов остаться в Минске, но динамовские боссы не предложили своему капитану пролонгировать соглашение. Теперь Галович рубится бок о бок с Фернандо Торресом, Исааком Куэнкой и Виктором Ибарро в Японии за "Саган Тосу".

ДАО Лассина. Ивуарийский форвард после полутора лет в "Гомеле" перебрался в чемпионат "Армении". За "Пюник" он забил в дебютной игре — 20-го апреля "Гандзасару" (1:0). Его команда делит второе место с тремя клубами, отставая от лидера на три очка.

ДЕРКАЧ Андрей. В украинском Д2 есть команда "Сумы" — за нее и выступает экс-защитник "Днепра". Его новый работодатель 14 матчей подряд не может победить и обитает в подвале турнирной таблицы.

ДЖЕКСОН Кристофер. За основу "Шахтера" молодой либериец сыграл лишь дважды, не проведя на поле в совокупности и 30 минут. Бенефисом Кристофера стал кубковый матч с "Чистью" (11:0), в котором удалось отметиться дублем. В феврале подписал контракт с лидером чемпионата Либерии — клубом ЛИСКР.

ДУМБИЯ Секу. Ивуарийский полузащитник выступает за "Тамбов", который лидирует в российской ФНЛ. Правда, большую часть матчей проводит на скамейке запасных.

ЕЗА Уилфрид. Покинувший "Гомель" ивуарийский нападающий играет за армянский "Арцах". Вряд ли вы его помните: форвард лишь однажды вышел на замену в составе "рысей" в чемпионате Беларуси и результативными действиями не отметился. В Армении провел уже шесть безголевых матчей.

ИВАНИЧ Мирко. Экс-борисовчанин дебютировал за белградскую "Црвену Звезду" уже через девять дней после подписания контракта. С тех пор Иванич не пропустил ни одного матча нового клуба. Если три первых поединка Мирко выходил на замену, то затем появлялся исключительно с первых минут. На счету футболиста один гол в десяти матчах в чемпионате.

ЙОВАНОВИЧ Михайло. Бывший защитник "Немана" играет в чемпионате Казахстана за "Тараз". Дела у команды плохи: одна победа в шести матчах и предпоследнее место в таблице.

КАЛУГИН Михаил. В минувшем сезоне украинец сделал пару результативных передач в 9 матчах за "Ислочь", а теперь выступает за "Арарат" в первенстве Армении. Команда еще не побеждала в 2019-м и замыкает турнирную таблицу.

КАРГАС Яннис. Грек защищает цвета клуба ПАС Яннина в элите местного футбола.

За брестское "Динамо" он провел 18 матчей в чемпионате-2018 и сделал один ассист.

КИЗИТО Лувага. Сыграв четырежды за время аренды в БАТЭ, Кизито вернулся в "Политехнику". Однако в румынском клубе на хавбека не рассчитывали, потому отправили покорять казахстанские степи. Угандец до конца года будет играть за карагандинский "Шахтер". За новый клуб уже провел четыре матча и забил один гол.

КОНАН Аксель. Ивуариский защитник сменил "Гомель" на эстонский "Ярве" — одного из лидеров местного Д2.

КУРЗЕНЕВ Алексей. Российский форвард вернулся в ПФЛ, из которого и переходил в "Днепр". С ульяновской "Волгой" Курзенев особенно ни на что не претендует.

МАТОВИЧ Душан. Возрастной серб пришел в "Минск" по ходу сезона-2018, когда в центре обороны "горожан" вдруг загулял ветер. Матович отыграл все матчи от звонка до звонка и, по словам клубного экс-тренера Александра Лухвича, был одним из лидеров в раздевалке. На закате карьеры решил вернуться на родину и перешел в "Вождовац".

МИЛУНОВИЧ Неманья. У бывшего защитника БАТЭ в Сербии все классно. Особняком стоит болельщицкое признание Милуновича лучшим игроком в белградском дерби его "Црвены Звезды" с "Партизаном" (1:1).

НАВАЛОВСКИЙ Георгий. Экс-защитник минского "Динамо" подписал контракт с одноименным клубом из Батуми. В 8 матчах чемпионата Беларуси игрок сборной Грузии сделал одну голевую передачу.

НИКОЛИЧ Милош. Серб сменил "Слуцк" на узбекский "Коканд-1912". После пяти туров его новая команда имеет пять очков и обитает во второй части таблицы.

НИКОЛИЧ Урош. Именно сербу столичные динамовцы обязаны многими яркими победами в прошлом сезоне. В том числе — над "Зенитом" (4:0). Однако контракт хавбека истек еще до завершения чемпионата, и он укатил в Израиль. "Маккаби" из Тель-Авива уверенно лидирует в первенстве.

ПРИМУС Роберт. "Минерва Пенджаб" — середняк чемпионата Индии. Именно туда укатил экс-защитник сборной Тринидад и Тобаго из "Слуцка".

РОША Луис. В прошлом сезоне португалец забил один гол в пяти матчах за столичное "Динамо", а теперь выступает за "Фамиликан" в местном миноре. С которым, впрочем, стремится в высший дивизион.

РУДЫКА Сергей. Из могилевского "Днепра" украинский полузащитник перебрался в болгарский клуб "Верея", который досрочно утратил шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

САЛУГИН Александр. Бывший жодинский торпедовец трудоустроился в "Нижний Новгород", сражающийся за выход в российский Д1. В пяти неполных матчах Салугин не забивал.

СИБОМАНА Патрик. Левоногий африканец приезжал в Солигорск в статусе трехкратного чемпиона Руанды и игрока национальной команды, но за "Шахтер" провел всего три матча за два сезона. Зимой вернулся на родину, став игроком "Мукуры".

ФИЛИПОВИЧ Желько. В декабре экс-полузащитник брестского "Динамо" перешел в марокканский "Иттихад Танжер", но уже в марте дебютировал за "Атырау" в чемпионате Казахстана. Словенец в составе "нефтяников" игрок важный.

ЧЕПУРНЕНКО Евгений. Команда "Агробизнес" в украинском Д2 идет следом за "Сумы" Деркача — его экс-одноклубника по могилевскому "Днепру".

ШИМУНОВИЧ Лука. В феврале экс-хавбек "Шахтера" подписал трехлетний контракт с "Астаной". За 14 матчей в чемпионате Беларуси хорват забил один мяч и сделал две голевые передачи.


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