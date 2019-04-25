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Российский эксперт о матче ЮЧМ-2019: Белорусы выглядят фаворитами в нашей паре

  • 25.04.2019, 15:25

Хоккейный обозреватель сделал прогноз.

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч 1/4 финала юниорского чемпионата мира-2019 между сборными Беларуси и России, сообщает pressball.by.

- Дожили! Белорусы, которым давно уже не до жира, по итогам группового турнира оказались выше, чем сборная России. Притом что соперники в их группе были ничуть не легче, чем в нашей.

Можно, конечно, сказать, что наша команда целенаправленно шла на братьев-славян. Но тот, кто смотрел последний матч сборной России в группе, в ответ на такое заявление может дать в морду. Такой унылой и бесхребетной сборной России мы не видели уже давно. Еще ее можно назвать бесцветной: даже в самые тяжелые годы у нас были свои лидеры. А какие лидеры сейчас, если мы не можем забить далеко не идеальным шведам?

Вот и получается, что и номинально, и реально белорусы выглядят фаворитами в нашей паре. Конечно, наши парни должны "закуситься", если у главного тренера нашей команды Владимира Филатова имеется хотя бы минимум знаний психологии, то он должен этим воспользоваться и накрутить нашу команду.

Поэтому все-таки будем надеяться на сборную России. Состояние ее не слишком, "пассажиров" слишком много даже для юниорского уровня, но Беларусь мы проходить должны. Поэтому ставим на сборную Россию, и даже в основное время, — приводит слова российского эксперта "Рейтинг букмекеров".

Встреча ЮЧМ-2019 Беларусь — Россия пройдет 25 апреля и начнется в 16.30.


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