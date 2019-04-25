Троянский конь Путина 25.04.2019, 15:38

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Виктор Орбан и Владимир Путин на переговорах в Москве, сентябрь 2018 года

Зачем «банк СЭВ» едет в Будапешт?

"Виктор Орбан предлагал [Польше в 2014 году] в разгар украинского кризиса поучаствовать вместе с Венгрией в возможном разделе Украины. Орбан мечтает о ревизии границ в Европе, как и Владимир Путин".

Это недавнее заявление депутата Сейма Польши, главы польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Славомира Нитраса наделало шуму во всех трех упомянутых им странах. Официальный Будапешт что-либо подобное отрицает, а документальных свидетельств такого рода переговоров польский политик не представил. Куда реальнее выглядят другие планы, вновь связывающие имя венгерского премьера с Кремлем и его всё более активной политикой в восточной части Европы. Речь идет о предстоящем переезде в Будапешт штаб-квартиры Международного инвестиционного банка (МИБ), передает Радио Свобода.

В прошлом МИБ, основанный в 1970 году, называли "банком СЭВ" – Совета экономической взаимопомощи. Эта международная экономическая организация стран советского блока существовала вплоть до распада соцлагеря, а затем и СССР в 1991 году. Западная пресса – в частности, газета New York Times, – утверждает, что у МИБ давние связи с советскими, а позднее российскими спецслужбами.

В этой связи привлекает внимание фигура руководителя банка – Николая Косова. Ему 63 года, его родители были многолетними и весьма успешными сотрудниками советской разведки. В частности, супруги Косовы – Николай-старший и Елена – работали на рубеже 1940-50-х годов в Нью-Йорке, занимались сбором информации об американских ядерных разработках. Позднее отец Косова был резидентом в Нидерландах, а затем 12 лет служил в Венгрии официальным представителем КГБ при спецслужбах тогдашнего венгерского коммунистического режима. Таким образом, Венгрия для нынешнего руководителя МИБ – страна, знакомая с детства.

"Нерушимая дружба" былых времен: Леонид Брежнев и лидеры других коммунистических режимов, 1978 год. Тогдашний венгерский лидер Янош Кадар - 4-й слева

В официальной биографии Косова-младшего разведки нет: там значится работа в советском МИД, затем – помощником Александра Руцкого в бытность того первым и последним вице-президентом России. С середины 90-х Косов в бизнесе: одно время был заместителем Бориса Березовского в "Автомобильном всероссийском альянсе" (AVVA), затем работал во Внешэкономбанке. New York Times, однако, со ссылкой на источники в разведывательных кругах утверждает, что к работе российских спецслужб Косов тоже причастен.

Правление МИБ в специальном заявлении называет эти сведения "инсинуациями" и "считает не достойными каких-либо комментариев ложные утверждения в адрес лично Председателя Правления МИБ, в том числе и те, которые измышляются на основании биографии его родителей, ушедших из жизни". Относительно переезда банка в Будапешт в заявлении говорится, что оно "обеспечит рост капитальной базы, будет способствовать увеличению объема кредитно-инвестиционной деятельности, приведёт к снижению стоимости фондирования, обеспечит повышение узнаваемости бренда, откроет потенциальные возможности для расширения состава акционеров банка".

Кстати, об акционерах. Учредителями МИБ являются 9 бывших стран советского блока, из которых пять – Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия – ныне входят в Евросоюз и НАТО. Остальные – Вьетнам, Монголия, Куба и Россия. Последней принадлежит более 40% капитала банка. Характерно, что в 2002 году Венгрия вышла из состава учредителей МИБ. Тогда венгерское правительство тоже возглавлял Виктор Орбан, но это было еще до курса "открытости на восток", который он объявил после возвращения к власти в 2010 году. Спустя два года Венгрия вернулась в число акционеров бывшего "банка СЭВ", чья деятельность заметно активизировалась с подачи лично Владимира Путина.

Перспективы деятельности МИБ в Венгрии и причины, по которым Виктор Орбан санкционировал переезд банка в Будапешт, в интервью Радио Свобода комментирует венгерский политический аналитик, международный обозреватель портала Privátbankár.hu Чаба Канц.

– Какова сейчас ситуация вокруг предстоящего переезда МИБ в Будапешт? Протесты венгерской оппозиции и ряда СМИ к чему-то привели?

– Практически ни к чему. Около двух месяцев назад правящая партия Фидес, пользуясь своим большинством в парламенте, "продавила" закон, касающийся условий пребывания этого банка в Венгрии. Все вопросы, на которые тогда обращала внимание оппозиция, никуда не исчезли. Это, например, отсутствие какого-либо лимита количества сотрудников, которые могут работать в головном офисе МИБ, и гостей, которых может приглашать в Венгрию этот банк. Это очень важный вопрос, потому что все сотрудники и гости МИБ будут пользоваться правом дипломатической неприкосновенности.

– Это нечто уникальное для Венгрии, или представители других международных организаций (а у МИБ статус международной структуры) тоже пользуются подобными привилегиями?

– Крупные международные организации, вроде Международного валютного фонда, располагают такими привилегиями. Но в случае с МИБ вся его история, его руководство в прошлом и настоящем говорят о том, что мы имеем дело со структурой совсем иного рода.

– Известны ли сроки переезда МИБ в Венгрию?

– Насколько мне известно, они сейчас подыскивают подходящие помещения, и в их планах – начать работу не позднее чем через два года.

Связи крепнут. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков (слева) и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Будапешт, 17 апреля 2019 года

– Банк будет платить венгерской стороне за аренду зданий и помещений?

– Если коротко, то нет, не будет. Венгерское правительство уже высказывалось относительно того, что само пребывание головного офиса МИБ в Будапеште усилит роль нашей столицы как международного финансового центра в регионе Центральной Европы. На мой взгляд, дела обстоят так, что вместо регионального финансового центра мы получим региональный шпионский центр.

– Представители МИБ обращают внимание на то, что ни один сотрудник этой организации никогда не был обвинен в деятельности, не совместимой с его статусом. Почему вы не доверяете этим аргументам?

– Прежде всего обращает на себя биография главы банка, Николая Косова, чей отец 12 лет работал советским резидентом в Будапеште. О самом руководителе МИБ есть сведения, упоминаемые, например, в публикации New York Times, что и он не был чужд советским и российским структурам госбезопасности. В этом отношении у МИБ большие традиции: например, Георгий Матюхин, впоследствии, после распада Советского Союза, глава Банка России, будучи офицером КГБ, 13 лет работал, используя в качестве прикрытия должность в МИБ. На мой взгляд, есть немало оснований предполагать, что этот банк использовался СССР, а после 2012 года используется Россией в качестве "компании-ширмы".

– Для чего МИБ в Будапеште нужен венгерскому правительству? Аргумент относительно развития международного финансового цента звучит странно потому, что этот банк – совсем небольшой по международным меркам: величина его оплаченного капитала, приводимая в документах МИБ – около 330 млн евро, размер объявленного уставного капитала – 2 млрд евро.

– Именно. Сравним это, к примеру, с расположенным в Люксембурге Европейским инвестиционным банком: его капитал – 243 млрд евро. МИБ выглядит как довольно маргинальное финансовое учреждение, так что с точки зрения сугубо экономической решения венгерского правительства по его поводу кажутся не имеющими смысла. Зато это имеет смысл с точки зрения разведывательной деятельности. В прошлом году произошла сильная перетряска российской шпионской сети в Европе – в связи с делом Скрипалей и последовавшей высылкой из большого числа стран российских дипломатов, среди которых было много разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием. Есть основания думать, что Кремль сейчас ведет "восстановительные работы" на этом направлении – и МИБ может послужить для этого удобным инструментом.

– Как на эту ситуацию реагируют партнеры Венгрии по Европейскому союзу и НАТО?

– Там большое беспокойство. Ведь, согласно принятому нашим парламентом закону, сотрудники МИБ получат здесь долговременные визы – а это визы шенгенские, дающие право свободного въезда во все страны Шенгенской зоны. Тем более что среди стран-учредителей МИБ – еще несколько восточноевропейских государств. Возможно участие этого банка, пусть и в качестве младшего партнера, в разного рода крупных инфраструктурных проектах в этом регионе, которые могут иметь и стратегическое значение. Кроме того, есть опасения, что присутствие МИБ будут использовать для усиления своих позиций местные олигархи, то есть олигархический, мафиозный характер венгерской экономики только укрепится.

– Есть какие-то подробности о коммерческих планах МИБ?

– Пока лишь отрывочные и предварительные сведения, не более. Но картина уже тревожная, поскольку до сих пор, если говорить о Венгрии, МИБ кредитовал только проекты, осуществляемые фирмами, тесно связанными с правительством. Есть интересная версия о том, что этот банк может быть использован в качестве инструмента усиления влияния Кремля на Балканах. Недавно венгерские структуры, близкие к правительству, стали проявлять активность на медиа-рынке Словении, Хорватии и Македонии, покупать местные консервативные СМИ или доли капитала в них. Западные дипломаты, работающие в регионе, с которыми я беседовал, подозревают, что эти проекты могут скрыто финансироваться российской стороной. МИБ мог бы послужить отличным официальным прикрытием и для деятельности такого рода.

Виктор Орбан (справа) с экс-премьером Македонии Николой Груевским. В ноябре 2018 года Груевский, обвиненный в коррупции, попросил убежища в Венгрии

– То есть вы утверждаете, что венгерские власти и близкие к ним бизнесмены уже действуют в российских интересах за пределами Венгрии?

– Я утверждаю, что по крайней мере в случае с Македонией (с февраля 2019 года – Северная Македония. – РС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прошлым летом выступил как агент влияния. Если помните, в этой стране тогда шла острая борьба, связанная с вопросом о переименовании, между проевропейскими и пророссийскими силами. 2 июня была крупная демонстрация противников переименования, и тогда венгерское правительство распространило видеообращение в их поддержку. Учитывая, что с изменением названия Македонии было связано урегулирование спора с Грецией и приглашение Северной Македонии в НАТО и (в перспективе) в ЕС, Виктор Орбан выступил как лоббист, играющий против евроатлантической интеграции этой страны.

– Политические – и экономические, если вспомнить, например, контракт с Росатомом на строительство АЭС "Пакш" – игры Виктора Орбана с Кремлем длятся уже не первый год. Какова, на ваш взгляд, стратегическая цель венгерского премьера?

– Это игра в обе стороны. С одной стороны – стремление максимально капитализировать членство в ЕС, евродотации и прочие выгоды, при этом на каждом шагу критикуя и атакуя Евросоюз. С другой – использование в своих интересах российского и китайского влияния в нашем регионе. Такое колебание между двумя полюсами в нынешней напряженной геополитической ситуации, – считает венгерский политический аналитик Чаба Канц.