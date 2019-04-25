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Ряд европейских стран осудили выдачу российских паспортов жителям Донбасса

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  • 25.04.2019, 16:05

Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений.

В Министерстве иностранных дел Литвы призвали усилить санкционное давление на РФ из-за введения упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, сообщает «Новое время».

Также Франция и Германия осудили указ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик. Об этом в четверг, 25 апреля, говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии, сообщает RFI.

В дипведомостве подчеркнули, что «ДНР» и «ЛНР» «входят в территорию Украины». «Заявление России противоречит духу и целям минских соглашений», — отмечается в сообщении.


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