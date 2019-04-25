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Стало известно, какой будет погода на Пасху

  • 25.04.2019, 16:06
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В Беларуси в выходные ожидается теплая погода.

В Беларуси в конце рабочей недели и выходные сохранится теплая погода, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На текущей неделе определяющее влияние на погоду в Беларуси оказывал антициклон, центр которого располагался над европейской территорией России. Преобладала теплая и сухая погода. Температурный фон оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. "В связи с установившейся теплой и сухой погодой в большинстве районов республики наблюдается высокий класс пожароопасности. Будьте внимательны и осторожны с огнем", - предупредили в Белгидромете.

В пятницу погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела. На большей части территории существенных осадков не прогнозируется, лишь местами по Брестской и Гродненской областям пройдут кратковременные дожди, есть вероятность гроз. Температура воздуха ночью составит 7-13, местами - 3-6 градусов. Днем будет 21-27 тепла.

27 апреля страна окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в теплой неустойчивой воздушной массе. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами. Температура воздуха ночью будет 7-14, днем - 19-26 градусов тепла.

В воскресенье погоду будут определять малоподвижные фронтальные системы. В большинстве районов страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 14-20, местами - до 24 градусов тепла.

"В начале следующей недели маятник погоды качнется в сторону похолодания. Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт, в южных регионах страны еще сохранится влияние фронтального раздела", - проинформировали в Белгидромете.

29 апреля ночью и днем по югу республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса тепла по северу до 12 по югу, по северо-востоку при прояснениях будет от 0 до 3 тепла. Днем температура составит 10-17 градусов.


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