Зачем Россия и Китай охотятся за потерянным американским истребителем 25.04.2019, 16:16

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Фото: Mike Yeo

Во время учебной миссии японские военные потеряли современный истребитель F-35.

Самолет пока не нашли, и он может быть полезным для разведки России и Китая, пишет "Новое время".

В начале апреля 2019-го японские военно-воздушные силы подтвердили, что их истребитель F-35 разбился во время учебной миссии. Согласно местным СМИ, японские военные связались с производителем самолета - американской компанией Lockheed Martin - и узнали, что последний сигнал истребителя засекли на расстоянии 140 км вглубь Тихого океана от города Мисава, что в северной части Японии.

Самолет вместе с пилотом до сих пор не нашли, и власти страны проводят поисковые операции, но, поскольку F-35 - это современный истребитель пятого поколения и одна из самых высокотехнологичных разработок американской армии, - Пентагон также обеспокоен произошедшим.

Спикер Министерства обороны США рассказал изданию Defense News, что они в курсе ситуации в Японии и отслеживают происходящее в Тихом океане. Утерянный F-35 был одним из 13 истребителей в эскадрильи, которую только получила военно-воздушная база японской армии в Мисаве.

“Если у японской стороны есть информация о безопасности или надежности (истребителя - ред.), мы бы учли это в том, что мы делаем. Это просто общий характер работы с нашими союзниками и партнерами. Поэтому мы готовы принять эту информацию”, - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Popular Mechanics пишет, что власти США отправили в Японию специальное судно для глубоководных исследований Van Gogh, чтобы разведка России или Китая не могла найти истребитель F-35 раньше.

Фото: Ultra Deep Solutions

Кроме Van Gogh, искать самолет должно исследовательское судно Kaimei, с помощью которого Японское агентство морских наук и технологий отслеживают землетрясения и цунами. Как американский Van Gogh, так и Kaimei оснащены оборудованием, которое может исследовать морское дно на глубине до 3 км, и даже поднимать оттуда необходимые предметы на поверхность.

Помимо исследовательский кораблей, в поисковой операцию участвуют несколько военных самолетов и вертолетов, которые принадлежат как США, так и Японии.

Фото: Iikajzuchin/Wikimedia

Сообщается, что военные уже обнаружили обломки F-35 на поверхности океана и нефтяное пятно, поэтому Япония и США могут четко знать, где находится истребитель. Время на обнаружение самолета будет зависеть от активности океана, ведь в условиях шторма обломки могут переместиться.

Что касается шпионажа России и Китая, Popular Mechanics пишет, что их военные корабли или самолеты выглядели бы чрезвычайно подозрительно всего в 140 км от территории Японии.

Напомним, один из первых истребителей пятого поколения F-22 Raptor был принят на вооружение США в 2005-м. Сейчас, самыми популярными современными истребителями с повышенной скрытностью, маневренностью и автономными системами управления являются американский F-35, российский Су-57 и китайский J-20.

Пару месяцев назад в России заметили беспилотный истребитель БПЛА С-70 или “Охотник”, который построен на базе технологий Су-57 и должен быть самым тяжелым боевым беспилотником в мире.

Фото: paralay.iboards.ru

Военный обозреватель издания The Warzone Тайлер Роговей тогда заметил, что на 20-тонный беспилотник установили двигатель Сатурн АЛ-31Ф либо Сатурн АЛ-41Ф от истребителя Су-57, о чем говорит большая форсажная камера. Эти двигатели имеют округлую вариацию сопел и сильно ухудшают скрытность самолета, что является одной из ключевых боевых характеристик дронов и увеличивает шансы на их обнаружение радарами низкого наблюдения.

“Способность дронов долгое время находится над вражеской территорией для наблюдения является одним из их главных преимуществ. Задняя конфигурация Охотника сильно ограничит его возможности в этом плане”, - писал Роговей.