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БелЖД назначила дополнительные поезда на майские праздники

  • 25.04.2019, 16:37

Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах.

Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях, информирует tut.by со ссылкой на пресс-центр БелЖД.

Дополнительные поезда назначены на наиболее востребованных маршрутах: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Гомель — Сновск, Минск — Вильнюс.

По стране назначили поезда и увеличили периодичность на традиционно популярных и востребованных у пассажиров направлениях: Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Пинск, Минск — Мозырь (ст. Козенки), Полоцк — Минск, Витебск — Могилев, Могилев — Гомель, Могилев — Калинковичи.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте www.rw.by, а также в контакт-центре БЖД по телефону 105 и в железнодорожных кассах.


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