Приглашение к протекторату Виталий Портников, graniru.org

25.04.2019, 16:43

Виталий Портников

Паспортная операция Путина.

О том, что Владимир Путин подпишет указ об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, было известно задолго до окончания украинской избирательной кампании. Наблюдатели в Киеве разделились тогда на два лагеря. Первые считали, что указ будет подписан в случае, если украинские граждане переизберут на второй срок Петра Порошенко, - потому что Кремль уже не рассчитывает ни на какие выгодные для себя договоренности с действующим президентом и просто возьмет курс на отделение Донбасса и превращение оккупированных территорий в новую Абхазию. Другие были уверены, что указ подпишут как раз в случае избрания Владимира Зеленского - для создания сильных переговорных позиций в диалоге с новым украинским президентом и наглядного объяснения, что будет происходить, если он не проявит ожидаемой "конструктивности" и не начнет выполнять путинские хотелки.

Возможно, правы были и те и другие. Путин в любом случае подписал бы этот указ - но вовсе не для того, чтобы "наказать" Порошенко и "усмирить" Зеленского. По большому счету, Путину не так важно, кто будет президентом Украины. Ему важен хаос в Украине, слабость государства, деморализация общества, усталость от войны и готовность многих завершить ее любым путем.

Это только кажется, что Путин сам не может толком объяснить, зачем он подписал этот указ, что российский президент ссылается на какое-то лишение гражданских прав людей, остающихся все эти годы гражданами Украины и тысячами ежедневно пересекающих линию разграничения в обоих направлениях. Все проблемы этим людям создал лично Путин, когда с помощью своих войск и наемников разрушил в их регионе структуры государства, гражданами которого эти люди являются, и одновременно сделал их "людьми второго сорта" и на оккупированной территории, и в самой России.

Так вот, указ Путина позволяет тем, кто живет в оккупированном Донбассе, выбирать между Украиной и Россией уже не только с точки зрения места жительства, но и с точки зрения гражданства. Граница между "народными республиками" и Российской Федерацией теперь действительно исчезает, как она исчезла ранее между Абхазией или Южной Осетией и Россией. Потому что по обе стороны условного кордона живут граждане одной и той же страны.

И это, конечно, мощный и серьезный сигнал - сигнал элитам и жителям востока и юго-востока, вернее, той их части, которая хотела бы присоединения своих регионов к России или возвращения их в привычное положение российской колонии. Той части, которая верит не в Украину, а в Новороссию. В Новороссию, о которой уже вроде бы стали забывать, но сейчас обязательно вспомнят.

Своим указом Путин четко объясняет, что взять эти регионы в Россию - как Крым - он пока что не может или не хочет. А превратить в российские протектораты - без проблем. Вроде бы и не Россия, но все же Россия - с российскими паспортами, с русским, а не с ненавистным украинским языком, с российскими пенсиями и продуктами, портретами Путина и подчиняющимся Кремлю местным начальством. Этот указ - приглашение к протекторату. Он означает, что в Кремле уверены: после президентских выборов Украина ослабла настолько, что новые куски территории от нее можно откусывать без особых опасений. И я вовсе не собираюсь утверждать, что избравшие Зеленского украинцы голосовали за войну и новые потери территории. Я вполне допускаю, что война и новые потери были бы неизбежны в любом случае. Сейчас можно говорить разве что об уровне эффективности реакции украинского государственного аппарата и размерах возможных потерь, о том, насколько быстро новый президент научится быть еще и верховным главнокомандующим - или ему придется учиться уже после того, как все произойдет.

В любом случае нужно понимать, что Кремль никогда не пошел бы на издевательское и демонстративное нарушение Минских соглашений, на очередной демонстративный плевок в сторону Украины и международного сообщества, если бы там точно не знали, в каком направлении собираются двигаться дальше, и не хотели бы понять, кому в Украине придется по душе путинский паспортный сигнал.

Виталий Портников, graniru.org