Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину и Польшу 25.04.2019, 16:57

Прокачка идет по нефтепроводу «Дружба».

Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает ТАСС.

"Сейчас принято решение о поставке порядка 32 тыс тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка 10 тыс тонн автомобильного бензина также в направлении украинского рынка", - отметил зампредседателя белорусского концерна.

По его словам, Минск в ситуации с поставкой некачественной российской нефти оценивает свои потери на данный момент примерно в 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов.

Сизов уточнил, что представители "Транснефти" 26 апреля прибудут в Беларусь для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием поставок российской нефти.

Зампредседателя концерна уточнил, что Беларусь продолжает прокачку нефти в направлении Украины по нефтепроводу "Дружба".

"Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов. По мере изменения информации мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - отметил он.