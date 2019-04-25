Как выглядит глубокая пропасть между Беларусью и Китаем 25.04.2019, 17:23

Продвинутый «сборочный цех Советского Союза» превращается в отстающий сырьевой придаток более развитых стран.

Во время своей поездки в Пекин Лукашенко похвастался последними достижениями в торговле между двумя странами. По его словам, в 2018 году оборот товаров и услуг между Беларусью и Китаем достиг почти 4,5 миллиардов долларов, сообщает БЕЛТА.

Если разобраться из чего складывается эта цифра, то достижение выглядит уже не таким впечатляющим, ведь большая часть белорусско-китайского товарооборота – это товары и услуги, которые движутся из Поднебесной в нашу страну, сообщает «Cалiдарнасць».

Например, только по товарам из товарооборота в 3,6 миллиарда долларов, больше 2,5 миллиардов – это мощный поток китайских товаров, поступающих в Беларусь. Для сравнения: белорусские товары движутся в Китай в виде относительно небольшого «ручейка» – от 800-900 миллионов долларов до 1,5 миллиарда в лучшие годы.

Но, пожалуй, лучше всего глубокую пропасть между экономиками двух стран характеризуют данные о том, что именно продают эти две страны друг другу.

Китай больше всего поставляет в Беларусь: аппаратуру для связи, вычислительные машины, запчасти и ткани из синтетических комплексных нитей, комплектующие для автомобилей и другой техники.

Беларусь, в свою очередь, поставляет в Китай: калийные удобрения, молоко и молочную продукцию, целлюлозу, лен-сырец или лен обработанный.

Если Китай стремится продавать сложные и дорогие товары 21-го века, то Беларусь, кажется, делает ставку на дешевую и незамысловатую продукцию, родом из 20-го или даже 19-го века.

При таком сравнении вырисовывается печальный факт: некогда продвинутый «сборочный цех Советского Союза», которым часто называют Беларусь государственные телеканалы, постепенно превращается в отстающий сырьевой придаток более развитых стран.