Владимир Зеленский «украинизировал» свое имя в «Фейсбуке» 4 25.04.2019, 17:27

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Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Новоизбранный президент Украины поменял имя в социальной сети.

Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.

Об этом сообщает сensor.net.

Смена написания имени состоялась 25 апреля. Так, до 14:00 на странице бывшего лидера студии "Квартал 95" было написано его имя по-русски - Владимир Зеленский. Теперь же имя будущего гаранта написано на украинском языке - Володимир Зеленський.