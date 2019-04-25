Владимир Зеленский «украинизировал» свое имя в «Фейсбуке»4
- 25.04.2019, 17:27
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Новоизбранный президент Украины поменял имя в социальной сети.
Владимир Зеленский, который уже скоро официально станет президентом Украины, поменял имя на своей персональной странице в Facebook.
Об этом сообщает сensor.net.
Смена написания имени состоялась 25 апреля. Так, до 14:00 на странице бывшего лидера студии "Квартал 95" было написано его имя по-русски - Владимир Зеленский. Теперь же имя будущего гаранта написано на украинском языке - Володимир Зеленський.