Что почем на главном рынке Минска 25.04.2019, 17:39

Фото: tut.by

Журналисты изучили ассортимент на Комаровке.

Пинчане привезли в столицу первый урожай — на Комаровском рынке уже появились тепличные огурцы, лук и зелень. Белорусскую клубнику продавцы ждут ближе к концу мая, а пока продают недорогую греческую. Tut.by изучил ассортимент на Комаровке и узнал что почем.

На Комаровке пахнет летом. Оранжевый апельсинов и мандаринов сменился на красный редиса и клубники, а на месте блеклых тонов прошлогодних солений и заморозок появилась сочная зелень молодого лука, петрушки, укропа и черемши.

Журналисты идут на ряды с фруктами-ягодами. Из последних в изобилии пока только клубники и она подешевела. В начале месяца килограмм отдавали минимум за 6 рублей, а теперь есть и за 5,5 рубля и в одном месте даже за 5.

— Когда ждете белорусскую клубнику? — интересуются у одного из продавцов красных ягод.

— Зачем вам белорусская? Греческой хватает! — с улыбкой ответил мужчина. — Наша будет ближе к концу мая. Да и первая навряд ли будет дешевле импортной. Прошлый год был очень урожайным, сомневаюсь, что и в этом столько ягод будет, хотя это еще не ясно. Но в том году цена на нормальные ягоды все равно ниже 3 рублей не опускалась. В этом ниже не будет.

Про черешню, говорят продавцы, тоже еще думать рано. Она начинается в июне. Напомним, в прошлом году самые дешевые ягоды были по 3−3,5 рубля.

Зато винограда сейчас как осенью — много сортов и цены низкие, от 2 рублей за килограмм.

Цитрусовых на рядах стало значительно меньше, да и цены подросли. Если в начале месяца мандарины продавали еще даже по 3 рубля, то теперь просят от 4 рублей за кило. Продавцы говорят, не сезон уже.

На рынке очень много яблок — все красивые, в том числе и белорусские. Цены начинаются от 80 копеек, но в среднем килограмм стоит 1,5 — 1,6 рубля.

На рядах с овощами продают небольшие колючие огурчики из Пинска. Цены у разных продавцов отличаются — у кого 3 рубля, у кого — 3,5. Один продавец отдает по 5 рублей.

— Это еще только начало сезона, — успокаивают продавцы. — Как пойдут массово, цены опустятся до рубля, а то и ниже.

А помидоры, кажется, подорожали. Есть конечно дешевые, по ценам до 3 рублей, но на многих прилавках лежат по 8 — 9 рублей. Кстати, они пахнут настоящими летними помидорами с грядки.

Уже можно купить лук по 1 рублю за 100 граммов, редис по 1,2 рубля за пучок. Импортная молодая капуста держит цену, по прежнему стоит 3 — 3,5 рубля за килограмм.

— Наша прошлогодняя почти столько же стоит, — будто оправдываясь говорит продавец капусты. — А это молодая, еще и привезти нужно.

Снизились цены на прошлогоднюю морковку — есть по 80 копеек, картошку — по 60, свеклу — кое-где отдают по рублю.

Из непродовольственных новинок — рынок завалили рассадой. Особенно много цветов. Петунии продают по 90 копеек за штуку. Если брать от 10, продадут по 80 копеек. Сальвии — по 80 копеек, цинии, бархатцы, гацании, обычные бегонии по 1 рублю. Сортовые бегонии стоят по 5−6 рублей. По таким же ценам продают остеоспермум, пеларгонию. Сладко пахнет алисумом и лобелией, эти цветы стоят по 2−4 рубля за штуку.

Появились в продаже и первые букеты от цветоводов-любителей. Тюльпаны продают по 1 рублю, нарциссы и гиацинты по 50−70 копеек за штуку.