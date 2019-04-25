«Ночные волки» планируют приехать в Беларусь с флагами «ДНР» и «ЛНР» 6 25.04.2019, 17:46

Представители террористов проедут по территории нашей страны.

В нынешнем байкерском марше «Дороги Победы – на Берлин», который проводит российский мотоклуб «Ночные волки», примут участие 25 представителей самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», сообщает «Белсат».

Представители так называемых «ЛНР» и «ДНР» собираются проехать весь маршрут под флагами самопровозглашенных республик и планируют довезти их до памятника «Воин-освободитель» в Берлине. Флаг «ЛНР» участникам марша вручил лично глава «Луганской народной республики» Леонид Пасечник, сообщает сайт главы «ЛНР».

Маршрут марша проходит по территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Чехии и Германии.