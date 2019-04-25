На трассу под Пружанами налетела песчаная буря 2 25.04.2019, 17:59

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Hеобычное явление под Пружанами сняли на видео.

Сегодня автомобилисты недалеко от города Пружаны в Брестской области стали очевидцами редкого явления. Дорогу заволокло не то пылью, не то песком. Видимость упала практически до нуля, безопасно двигаться в таких условиях было практически невозможно, пишет onliner.by.

В соответствии с ПДД (п. 2.30) недостаточная видимость дороги — видимость дороги в направлении движения менее 300 метров, обусловленная погодными (метеорологическими) условиями (дождь, снег и иные атмосферные осадки) и другими факторами, снижающими прозрачность атмосферы (пыль, дым, туман, смог).

При недостаточной видимости дороги скорость движения должна позволять водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения (п. 87.1).