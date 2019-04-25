Вашингтон: Покупатели иранской нефти найдут альтернативных поставщиков 25.04.2019, 17:52

Перестают действовать исключения из санкционного режима CША, предоставленные ряду стран.

Власти США выражают уверенность, что покупатели иранской нефти, пользовавшиеся исключениями из санкционного режима, смогут найти альтернативных поставщиков после отмены этих исключений уже на следующей неделе, сообщает «Голос Америки».

Беседуя с журналистами, официальные лица отметили, что Китай, который занимает первое место по закупкам нефти из Ирана, должен найти другие способы удовлетворить свой спрос на нефть.

Китай раскритиковал решение США, подчеркнув, что все его транзакции с иранскими компаниями законны и прозрачны.

Президент США Дональд Трамп восстановил санкции в отношении Ирана в прошлом году, после того, как вышел из заключенного в 2015 году международного соглашения с Тегераном, предусматривающего смягчение санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Санкции призваны оказать давление на Тегеран, чтобы заставить его прекратить «злонамеренную деятельность». По оценкам администрации Трампа, на данный момент благодаря санкциям доходы Ирана сократились на 10 миллиардов долларов.

В ноябре, когда были возобновлены санкции, США предоставили временные исключения для крупнейших покупателей иранской нефти, в том числе для Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Италии и Греции.