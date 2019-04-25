Российский рубль упал рекордно за 5 месяцев после решения Путина по Донбассу 2 25.04.2019, 18:06

3,059

Фото: reuters

Две недели укрепления российского рубля «сгорели» меньше чем за два дня.

Рубль резко дешевеет на Московской бирже второй день подряд на фоне синхронного падения валют развивающихся стран и растущих геополитических рисков после решения президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР», передает finanz.ru.

После скачка на 64 копейки в среду за 3 часа торгов четверга курс доллара поднялся еще на 56 копеек - до 64,88 рубля (на 13.05 по Минску).

Менее чем за два дня рубль потерял 1,8%, чего рынок не видел с декабря прошлого года, и ликвидировал весь, который копил предыдущие две недели.

Курс евро, во вторник падавший до минимума с августа прошлого года, вырос с тех пор на 78 копеек, до 72,2 рубля.

Рубль слабеет вместе со всеми валютами EM, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд и турецкая лира подешевели на 0,8-1,8% накануне и продолжают снижаться в четверг.

Капитал с развивающихся рынков вновь перетекает в США и американские гособлигации, указывает стратег по долговым рынкам Julius Baer Маркус Алленшпах: на этой неделе Минфин Штатов проводит рекордные аукционы купонных бумаг на 150 млрд долларов, и предложение рождает спрос: доходность 10-летних бондов опустилась с 2,58% до 2,52%.

В начале недели противостоять этому движению рублю помогали экспортеры, продававшие валюту под апрельские налоги, но начиная со среды они, похоже, покинули рынок и «отправили рубль в свободное плавание», говорит аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

«Общий негативный внешний фон был усилен возросшими геополитическими рисками после подписания указа об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР», - констатирует экономист Nordea Татьяна Евдокимова: до минимума за две недели упал рынок российского госдолга, а стоимость страховки от дефолта РФ, оценивающая общие риски инвестирования в страну, начала расти - с 127 б.п. в среду до 129 в четверг.

Вечером состоится экстренное заседание СовБеза ООН, которое прояснит позицию Запада, говорит Евдокимова.

Пока же инвесторы склонны считать, что риск санкций возрастает, говорит директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев: США могут «сдуть пыль» с уже подготовленных пакетов - от ограничений на инвестиции в госдолг до запрета на долларовые операции для госбанков.

Если жесткий сценарий реализуется, доллар подорожает до 73 рублей, а евро будет стоить 84, прогнозирует Разуваев.

Даже дорожающая нефть с ценами выше 75 долларов за баррель Brent не спасает рубль: торговый оборот на бирже начиная со среды вырос почти вдвое: помимо слабости EM и геополитических рисков, распродажу провоцируют предстоящие майские выходные, в преддверии которых инвесторы предпочитают сократить позиции, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.