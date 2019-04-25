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Беларусь по буллитам обыграла Казахстан

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  • 25.04.2019, 18:46
ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

Сборная Беларуси провела товарищеский спарринг в преддверии ЧМ-2019 в дивизионе 1.

Сборная Беларуси провела контрольный матч с Казахстаном, победив в серии буллитов.

Казахстан – Беларусь 4:5 Б (2:0, 0:2, 2:2, 0:0), по буллитам 2:3

Казахстан: Карлссон (Кудрявцев); Орехов — Диц, Боченски (к) — Сен-Пьер — Михайлис, Шалапов — Маклюков, Шевченко — Бойд — Некряч, Антоновский — Семенов, Акользин — Сагадеев — Жайлауов; Клещенко — Полохов, Рымарев — Шестаков — Асетов; Петухов.

Беларусь: Мильчаков (Осипков); Бэйлен — Хенкель, Платт — Ковыршин — Демков; Бокун — Евенко, М.Сушко — Шарангович — Феоктистов; Устиненко — К.Готовец, А.Малявко — Кислый — С.Малявко; Лопачук — Развадовский — Когалев; Туркин, Карабань, Соловьев.

Шайбы: 0:1 — Михайлис (Боченски, 15). 0:2 — Сагадеев (Михайлис, 19 - бол.). 1:2 — Ковыршин (Развадовский, 34). 2:2 — Лопачук (39). 2:3 — Бойд (48). 2:4 — Шевченко (48). 3:4 — Шарангович (55). 4:4 — Шарангович (58). 4:5 — Ковыршин (решающий буллит).


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