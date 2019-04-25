закрыть
25 апреля 2019, четверг, 21:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Садовый: Я готов стать премьер-министром Украины

2
  • 25.04.2019, 18:58
  • 1,296
АНДРЕЙ САДОВЫЙ

Мэр Львова и лидер партии «Самопомич» заявил о готовности стать премьером Украины, но при поддержке большинства в парламенте.

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый готов работать премьер-министром Украины при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил в комментарии Delo.ua.

При этом он уточнил, что это возможно только в случае, если его поддержит парламент.

"Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать много. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы", - сказал Садовый.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников