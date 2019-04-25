Садовый: Я готов стать премьер-министром Украины 2 25.04.2019, 18:58

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АНДРЕЙ САДОВЫЙ

Мэр Львова и лидер партии «Самопомич» заявил о готовности стать премьером Украины, но при поддержке большинства в парламенте.

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый готов работать премьер-министром Украины при президенте Владимире Зеленском.

Об этом он заявил в комментарии Delo.ua.

При этом он уточнил, что это возможно только в случае, если его поддержит парламент.

"Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать много. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы", - сказал Садовый.