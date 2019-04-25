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РФ обнаружила еще одну белорусскую фирму, занимавшуюся ложным транзитом

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  • 25.04.2019, 19:11
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Россельхознадзор продолжает борьбу с «санкционкой».

Россельхознадзор обнаружил еще одну белорусскую компанию-посредника, которая незаконно поставляла белорусскую продукцию в Россию. При этом использовалась схема "ложного транзита" в Казахстан и Кыргызстан. Сообщается, что это ООО "Милкилакт".

Чтобы остановить "ложный транзит", Россельхознадзор изменяет условия пропуска товаров от этой компании в адрес кыргызских и казахских получателей. Пропуск товаров на территорию России будет осуществляться только после того, как государственные ветеринарные службы Казахстана или Кыргызстана подтвердят намерение принять продукцию.


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