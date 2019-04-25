В 25 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов

В 25 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов2
- 25.04.2019, 19:19
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Минлесхоз опубликовал карту запретов и ограничений на посещение лесов.
На 25 апреля запреты и ограничения на посещение лесов установлены в 11 районах Гродненской области, 10 районах Минской, двух районах Витебской и двух районах Гомельской области, сообщает Минлесхоз.
Такие меры необходимы в связи с пожароопасным сезоном и для предотвращения возгораний в лесах. Солнечная, сухая и ветреная погода способствует распространению огня.