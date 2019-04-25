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Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»

  • 25.04.2019, 19:23
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Об этом сообщил Минфин США.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти». Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минфина США, передает РБК.

Компания нарушила санкции, совершив транзакции с корпоративным долгом «Роснефти» сроком более чем на 90 дней, что прямо запрещается ограничительными мерами США.

Как уточняется в заявлении OFAC, летом 2015 года Haverly Systems выставила «Роснефти» два счета: один — за лицензирование программного обеспечения, второй — за услуги по поддержке софта. Оплата по разным причинам затянулась, а отсрочка платежа для компаний, подпавших под секторальные санкции, запрещается американскими законами.

Минфин США подчеркивает, что Haverly Systems не оповестила власти о сделках и не проконсультировалась по поводу них с OFAC. Несмотря на это в Минфине сочли, что компания допустила негрубые нарушения.

Штраф назначили вследствие досудебного соглашения сторон. После выплаты штрафа Haverly Systems освободят от гражданско-правовой ответственности за несоблюдение санкций.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать штраф для американской компании и суть сделок. Из закупочных документов российской компании следует, что «Роснефть» закупала у Haverly Systems программное обеспечение с 2014 года.


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