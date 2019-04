Названы страны, которым выгодно глобальное потепление 2 25.04.2019, 19:34

4,243

Исследователи из Стэнфордского университета изучили влияние климатических изменений на экономику отдельных стран.

Группа исследователей из Стэнфордского университета (США) изучила влияние климатических изменений на экономику отдельных стран в период с 1961 по 2010 годы. Оказалось, что потепление усилило показатели неравенства на 25%, пишет hightech.plus.

Если бы средняя температура воздуха была ниже, то пропасть между богатыми и бедными регионами была бы меньше.

Ранее экономисты обнаружили, что экономический рост достигает пика в странах, где среднегодовая температура близка к 13°C. Более холодный климат негативно влияет на развитие сельского хозяйства, а более жаркий приводит к снижению производительности и усилению социальных конфликтов.

Тогда исследователи предположили, что глобальное потепление приведет к общему снижению экономических показателей на 23% к 2100 году.

В новой работе эксперты проследили, как средняя годовая температура влияет на экономику каждой страны по отдельности. При этом они учитывали и другие факторы, в том числе развитие новых технологий.

Победители и проигравшие

Авторы работы построили две модели. Одну реальную, а вторую — гипотетическую, согласно которой человечество не производит парниковых выбросов и не загрязняет окружающую среду.

Сравнение моделей показало, что с 1961 по 2010 годы темпы экономического роста в странах, расположенных ближе к экватору, снизились из-за климатических изменений.

ВВП в этих регионах мог бы вырасти на 25%, если бы не последствия глобального потепления.

В то же время экономические показатели стран с более прохладным климатом улучшились на 20% благодаря умеренному потеплению. К примеру, в Норвегии ВВП в расчете на душу населения вырос на 34% с 1961 года. Тогда как в Индии этот показатель снизился примерно на столько же.

Ученые подчеркивают, что на первый взгляд незначительные изменения, вызванные потеплением, могут со временем привести к негативным последствиям. Так, сельскохозяйственные предприятия теряют прибыль из-за аномальной жары и впоследствии отказываются от инвестиций в новое оборудование и технологии. В долгосрочной перспективе это решение отразится на их показателях роста.

Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Сторонние эксперты подчеркивают, что цифра 25% — это лишь примерная оценка. Чтобы с точностью оценить влияние климата на усиление неравенства, нужно более подробно изучить вопрос.

Глобальные последствия

Впрочем, мрачные прогнозы подтверждают и другие научные работы. По оценкам Всемирного банка, климатические изменения снизят ВВП и уровень жизни в Южной Азии. В Бангладеш средний доход населения сократится на 14,4%, в Индии — на 10%.

В США глобальное потепление может привести к потере 10% ВВП, а в России из-за роста средней температуры возрастет смертность, увеличится число вредителей, а дороги станут еще хуже.

Известно также, что экстремальные температуры плохо влияют на производительность, снижают пожизненный доход, увеличивают материальное неравенство, побуждают к насилию и суициду. В целом анализ тысяч научных статей показал, что глобальное потепление ухудшает нашу жизнь 467 способами.