Порошенко призвал ЕС в июне ужесточить санкции против РФ 4 25.04.2019, 19:47

Петр Порошенко

Об этом президент Украины заявил во время встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичусом.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом призвал ЕС усилить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента Украины.

Собеседники осудили решение президента России относительно упрощенной процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они подчеркнули, что это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, который прямо противоречит минским соглашениям и подрывает мирный процесс на Донбассе.

Порошенко выразил убеждение, что международное сообщество должно жестко отреагировать на такие деструктивные действия РФ во время сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Украины.