Олигархи No pasaran? 2 25.04.2019, 20:15

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Что говорят о планах Зеленского его советники по экономике.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк расказал nv.ua о сотрудничестве с МВФ, независимости Национального банка, предвыборном походе Гройсмана и Приватбанке.

«На Владимире Зеленском колоссальная ответственность и он это ощущает», – заявил представителям бизнеса советник победившего на выборах кандидата и экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Конференц-зал киевской гостиницы Hilton был переполнен — бизнесмены, пришедшие в четверг, 25 апреля, на организованную ЕВА встречу, хотели узнать о первых шагах намерена предпринимать команда Зеленского.

Данилюк пытался разрядить обстановку. Экс-министр финансов шутил и пытался убедить предпринимателей, что Зеленский знает об их проблемах и готов их решать. Например, считает необходимым ослабить власть олигархов и их влияние на политику. Данилюк также опроверг слухи о своем возможном назначении главой МИД и заявил, что «Владимиру Борисовичу (премьеру Гройсману — НВ) будет некомфортно взаимодействовать, учитывая прошлое».

Присутствовавший на встрече советник Владимира Зеленского и экс-глава Министерства экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о необходимости перезагрузить работу Антимонопольного комитета Украины и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. «Никакой независимости у этих двух важнейших органов не было. Все - ставленники уходящего руководства, и есть полное понимание, что эти две институции должны быть полностью независимыми», — заявил он.

«НВ» выделил 5 заявлений Александра Данилюка о первых шагах нового президента Владимира Зеленского в экономике.

О судах вокруг Приватбанка

Судебная система не реформировалась сознательно. Много критики звучало в сторону Печерского районного суда, но он существует до сих пор и принимает все те же решения. Эти суды искусственно не включались в реформу. Как выйти из этой проблемы и кого сделать виновным? Сейчас Порошенко делает виновным Зеленского. Приняты ли эти решения (по ПриватБанку - ред.) в интересах Коломойского? Да, однозначно.

Почему Порошенко не смог это приостановить? Потому что суды не реформированные и сами выбирают, как им принимать решения. Петр Алексеевич получил политические дивиденды. Он будет их использовать до парламентской кампании.

Поэтому решение только одно — провести очищение судов с самого высокого звена. Мы хотим применять процедуру, которая использовалась при создании Высшего антикоррупционного суда. Комиссия международных экспертов, которая работала над этим вопросом, может действовать на протяжении двух следующих лет. Этих экспертов можно использовать и для других судов.

Меня часто спрашивают журналисты, что будет делать Владимир Зеленский. А я не знаю, что ему посоветовать. Поднять трубку? Чем он тогда будет отличаться от других президентов? Он должен делать то, что не смог Петр Алексеевич.

О Национальном банке

Сейчас поднимается вопрос о независимости Национального банка. Все взволнованы. Я считаю, что этот вопрос является ключевым. Усиление независимости НБУ является нашим приоритетом. Это дает гарантии бизнесу и инвесторам.

Мы намерены сотрудничать с международными институциями. На этом этапе государственный бюджет очень зависим от внешней финансовой поддержки, от доступа к рынкам капитала.

Надеемся на успешный пересмотр программы сотрудничества с МВФ в мае. У нас уже есть предложение, как решить вопрос с ликвидацией нормы о незаконном обогащении. Надеюсь, что проведем это решение через парламент.

Предвыборное для Гройсмана

Любая угроза взаимодействию с МВФ — это угроза дестабилизации в стране. Поэтому позиция Владимира Зеленского – этого не допустить. Есть определенные опасения, что политические процессы в стране будут отвлекать правительство от выполнения его основных задач. Особенно, когда премьер-министр Гройсман заявляет, что идет на выборы. Мне эта ситуация очень знакома. Люди начинают больше думать о выборах, чем о работе. Зеленский будет настаивать на том, чтобы Кабмин выполнял все свою работу.

Фото Европейской бизнес ассоциации

О законе про налог на выведенный капитал

Я никогда не был противником закона о налогах на выведенный капитал. Я знал, в какую ситуацию хотели поставить меня как министра финансов. Президент Петр Порошенко вносит документ в парламент, а потом Министерство финансов занималось бы поиском компенсаторов. И мне бы не дали их провести через парламент. Я считаю, что это популизм.

Сейчас моя позиция не изменилась. Я знаю, что сейчас этот вопрос не воспринимается МВФ. Они не верят, что правительство будет в состоянии найти финансовые компенсаторы. Что такое финансовые компенсаторы? Это необходимость сократить государственные затраты на 40-50 млрд грн в год.

О кадровых назначениях и Службе финансовых расследований.

Я буду советовать людей, которые зарекомендовали себя эффективной борьбой с системой. Мы понимаем, что люди, которые должны прийти на руководящие должности, должны будут менять систему. А система будет бороться. Я это ощутил на себе. Я понимаю, что это непросто.

Мы рассматриваем большое количество людей, но окончательное решение будет за Владимиром Зеленским. Определиться с кандидатами необходимо еще до инаугурации президента. Мы не можем терять время. Вчера было решение президента России о выдаче российских паспортов на Донбассе, которое мы рассматриваем как провокацию, направленную на срыв Минских соглашений. Украина сейчас находится в такой ситуации, что уже нужна команда, которая начнет работать параллельно с существующими структурами. Это не команда против команды. Даже если раньше были конфликты, я готов на все закрыть глаза чтобы двигаться вперед.

Реформировать необходимо правоохранительные органы. Я считаю, что расследованием экономических преступлений должна заниматься Служба финансовых расследований под Минфином. Когда я работал на должности министра финансов, я разработал эту модель. И сейчас я ее тоже поддерживаю. Это самый эффективный инструмент, который используется в других странах. Проведение этой реформы лишит правоохранительные органы возможности давить на бизнес.