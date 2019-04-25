Американец протестировал на себе диету баварских монахов 18 века 1 25.04.2019, 21:00

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Мужчина полтора месяца питался исключительно пивом.

Делл Холл из американского штата Огайо на протяжении 46 дней ежедневно пил пиво, при этом отказываясь от прочей пищи. По его словам, столь необычную диету он позаимствовал у баварских монахов XVIII века, передает mk.ru.

Американец рассказал, что ежедневно выпивал от двух до пяти кружек кофе. Помимо этого он употреблял лишь воду и черный кофе без сахара или любых других добавок. Делл утверждает, что за все 46 дней ни разу не «сорвался» и не ел чего бы то ни было еще. По словам американца, одним из самых сложных дней из 46 оказался третий, когда ему чрезвычайно захотелось мексиканского блюда тако. Тем не менее, житель Огайо удержался от искушения. Впоследствии придерживаться диеты стало проще, вспоминает Холл.

Необычный подход к питанию позволил Деллу сбросить 20 килограммов, и теперь его вес составляет 112 килограммов. Мужчина заверяет, что не ощущает какого бы то ни было негативного влияния на свой организм от питания пивом. Более того, по его собственным словам, подобное питание способствовало снижению кровяного давления, уровня холестерина и сахара в крови. Также он отметил, что похудение не было его основной целью — американец стремился, в первую очередь, испытать себя и избавиться от «зависимости от еды».

Делл заявил, что из всех продуктов, входивших в его в его более привычный рацион, он более всего скучал по суши. В будущем американец планирует пить пиво в таких же количествах, как и до эксперимента.

На сегодняшний день всё большей популярностью пользуется мнение, что наилучшим выбором является полный отказ от спиртных напитков, вне зависимости от их сочетания и даже порций. Такой позиции, в том числе, придерживаются эксперты Всемирной организации здравоохранения, а также учёные из Вашингтонского университета, которые не так давно провели ряд исследований на эту тему.