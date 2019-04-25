Как Путин поздравил Зеленского Игорь Яковенко

25.04.2019, 21:07

Игорь Яковенко

Путину в Украине нужен хаос.

"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти", - сказал Путин и подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям "ЛНР" и "ДНР", резко обострив, тем самым, ситуацию на Донбассе. Чтобы нанести удар в спину, нужно чтобы противник отвел взгляд, отвернулся, занялся своими делами. Пять лет назад, когда Украина отвлеклась на Майдан, Путин оккупировал Крым и попытался оккупировать весь юго-восток Украины. Первое получилось, второе не очень. Ждал пять лет. Дождался момента между выборами и инаугурацией. Когда Порошенко уже не вполне президент, а Зеленский еще не вполне президент. Путину не нужен в Украине никакой президент: ни Порошенко, ни Зеленский. Ему нужно, чтобы государства Украина не было. Для этого ему нужен хаос. Сейчас Кремль и его обслуга предпринимают неистовые попытки сделать из Зеленского президента хаоса. Указ о раздаче паспортов жителям "ОРДЛО" - первый шаг в этом направлении.

Российский телевизор празднует. Уровень ликования чуть меньше, чем по случаю оккупации Крыма, но выше того, что был в прошлом году, когда успешно была завершена спецоперация по очередной узурпации власти, и Путин остался президентом. В студиях ток-шоу разлился густо-розовый туман надежд на продолжение праздника. В программе "Вечер" Владимира Соловьева от 24.04.2019 "политолог" Корнилов торжественно объявил: "Ждем следующего шага – возвращения родного Донбасса в родную Россию".

В программе "60 минут" в этот день давали лидера ЛДПР. Ж. был счастлив и благостен. Сообщил, что Путин подписал указ о раздаче паспортов жителям "ЛДНР" специально накануне его, Ж., дня рождения, сделав ему, таким образом, подарок. Заверил украинцев, что ничего страшного не происходит. "Бояться нечего! Мы выдали паспорта в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье и ничего не случилось!" - глумился Ж. Действительно, "ничего не случилось", кроме того что в результате спецопераций по раздаче российских паспортов Россия отторгла от Грузии Южную Осетию и Абхазию, а от Молдовы – Приднестровье.

Благодушие Ж. не может длиться долго, поскольку от звука собственного голоса его организм возбуждается и Ж. приходит в неистовство. Поэтому от стал орать на Порошенко, заявив, что уходящий президент Украины – "хуже Гитлера". "Немецкие фашисты открывали школы, даже храмы открывали", - похвалил Ж. своего далекого предтечу и заорал на присутствующих в студии украинцев: "Забудьте Донецк и Луганск! Следующие - Харьков и Одесса!!".

Мнения об избранном президенте Украины, Владимире Зеленском, у обитателей российского телевизора разделились. Мнение абсолютного большинства выразила Ольга Скабеева: "Зеленский ничем не лучше Порошенко". В доказательство по всем российским телеканалам транслировали тот фрагмент интервью Зеленского, где на вопросы журналиста он отвечает: "Путин – враг, указа об амнистии не будет, особого статуса Донбасса – не будет, а помочь в урегулировании может информационная война".

Демонстрация этого фрагмента, видимо, должна была послужить объяснением, почему Путин принял указ о паспортной оккупации Донбасса после избрания Зеленского, и не принимал его во время президентства Порошенко, что, если следовать формальной логике должно означать, что Зеленский с точки зрения Кремля представляет собой большую угрозу для жителей "ЛДНР", чем Порошенко… Впрочем, о какой логике в действиях Кремля можно говорить?

Впрочем, не все участники российских шоу ненависти клеймили Зеленского позором, некоторые были преисполнены к нему участием и стремлением окружить отеческой заботой. "Он (Зеленский – И.Я.) мне как племянник троюродный! – с ласковой улыбкой людоеда воскликнул Ж., - ему нужно приехать в Москву, в институт мировых цивилизаций, Ленинский проспект, дом 1, мы его тут подучим", - не упустил отрекламировать свой "свечной заводик" хозяйственный Ж.

Путинский указ о "паспортной оккупации" Донбасса, возможно, еще не самая сильная спецоперация Кремля по превращению Зеленского в президента хаоса. Не меньшая, если не большая угроза исходит от нашествия полчищ "доброжелателей" и советчиков, каждый из которых пытается наставить вновь избранного президента Украины на путь истинный и дать ему совет, следование которому в кратчайшие сроки приведет Зеленского к политическому самоубийству.

Восходящая звезда российского телевизора донецкий "политолог" Александр Семченко в программе "60 минут" втолковывал, что "Зеленскому надо признать, что в 2014 году произошел государственный переворот" (!). В этот момент крупно показывали лицо "политолога" Семченко и каких-то видимых признаков безумия на нем не обнаруживалось. Ни пены на рубах, ни всклокоченных волос… Разве что глаза все время скошены к носу, ну, так это у всех, кто попадает в российский телевизор. У них там фейс-контроль такой. Забавно, что бред "политолога" Семченко все внимательно слушали и никто не задал простой вопрос: "Сколько минут Зеленский останется президентом после того как назовет события 2014 года "государственным переворотом"? И не стоит ли ему для ускорения процесса самоубийства назвать Украину – "недостраной", украинцев – "недонародом", а Крым – "вернувшимся в родную гавань".

Тем временем, "политолог" Александр Семченко продолжал свои предложения Зеленскому, на этот раз в виде живых картинок. "В момент инаугурации входят люди в масках и арестовывают Порошенко", - чуть прикрыв глаза грезил "политолог" Семченко, но тут поток его грез прервала Скабеева. "Да что ж вы такие кровожадные! Это же не в украинской традиции!" - проявила непривычное милосердие Ольга Скабеева, которую за непримиримость к врагу называли – "железной куклой Путина". И тут "политолог" Семченко в полной мере проявил свой украинский патриотизм. "В украинской традиции – посадить подонка на кол! – заорал "политолог" Семченко. – В украинской традиции – содрать с него кожу живьем! Вот это – в украинской традиции!". Конец цитаты. Умеют все-таки российские продюсеры находить правильных гостей из Украины для своих шоу…

Шансы стать наставниками Владимира Зеленского у Ж. и "политолога" Семченко равны нулю. Но это не значит, что среди полчищ прибежавших в штаб победителя советчиков не найдется провокатор, который сможет втереться в доверие к неопытному политику и своими советами породить хаос. В штабе Зеленского после его победы немедленно объявился, например, политтехнолог Станислав Белковский, человек, чья основная специальность – провокация. Человек, чей донос, упакованный в форму доклада, стал идеологическим обоснованием "дела ЮКОСа" и ареста Ходорковского. Человек, который вполне открыто называет себя провокатором и свой цикл на "Эхе Москвы" так и назвал – "Русская провокация". Вещая из штаба Зеленского после победы, Белковский заявил, что "депутаты Верховной Рады завтра все как один полюбят Зеленского больше чем своих жен и любовниц". О том, насколько можно верить прогнозам и "экспертным" оценкам Белковского можно судить по тому, что на следующий день после того, как Белковский предрек полную лояльность Верховной Рады новому президенту, в украинский парламент был внесен проект закона о радикальном сокращении президентских полномочий и упрощении процедуры импичмента.

В годы правления Януковича и до этого Украина была наводнена российскими политконсультантами, политологами и специалистами по выборам, которые заодно выполняли деликатные поручения Кремля. Результатом, в том числе и этого "наводнения" стал глубокий политический кризис, выбираться из которого Украине пришлось с кровью. Будем надеяться, что на эти грабли украинцы больше не наступят и любой украинский политик, увидев на пороге российского консультанта, возьмет мокрое полотенце и погонит его до ближайшего аэропорта. Это, пожалуй, единственный совет, который я, будучи гражданином страны – агрессора имею право дать украинской власти.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru