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В Белгидромете рассказали, где особенно пыльно в Беларуси

  • 25.04.2019, 21:17

Из-за долгого отсутствия дождей во многих городах Беларуси увеличивается содержание твердых частиц в воздухе.

Превышения отмечены в Минске и многих областных центрах, указано на сайте Белгидромета Минприроды.

Чистота воздуха постоянно контролируется автоматическими станциями по всей стране. 24 апреля, а затем утром 25 апреля был зафиксирован рост содержания твердых частиц в воздухе.

Так, в Гродно (район улицы Обухова) среднесуточная концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон превышала предельно допустимую в 5,2 раза.

В других городах данный показатель был превышен в 1,2−2,3 раза: в Бресте, Могилеве и, наконец, Витебске. В столице и Гомеле все было в пределах нормы.

А вот среднесуточные концентрации более мелких частиц, фракции до 2,5 микрон, были отмечены в Минске (район улицы Героев 120 Дивизии) и Жлобине (район улицы Пригородной) — в 3 и 3,7 раза соответственно.

В этой связи для предупреждения увеличения уровня загрязнения воздуха всем крупным промышленным предприятиям Минска еще 23 апреля направлены предупреждения, обязывающие ограничить выбросы загрязняющих веществ, сообщает Белгидромет.


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