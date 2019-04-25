Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан 25.04.2019, 21:22

Самолет запрашивал разрешение на полет и посадку, но не получил его и все равно решил прилететь в Кишинев.

Boeing 737, принадлежащий греческой авиакомпании BlueBird Airways, был задержан в аэропорту Кишинева. Самолет незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы, не получив разрешения органа гражданской авиации (ОГА) страны. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

«Судно задержано. На месте работают сотрудники пограничной полиции, прокуратуры и органа гражданской авиации. Летчиков допрашивают», — рассказала она, уточнив, что на борту самолета были по меньшей мере два человека.

Глава Погранполиции Фредолин Лекари сообщил порталу молдавскому изданию Publika, что подобные ситуации предусмотрены в законах, которыми Молдова намерена руководствоваться в данной ситуации. «Я не могу сообщить много деталей, так как наши специалисты и представители других учреждений работают на месте происшествия», — добавил он.

По данным источников Publika, на борту Boeing был экипаж, состоящий из двух пилотов ирландского происхождения, а также три пассажира — два грека и один американец.

«Вся «команда» вылетела из Бухареста на тест-драйв. Причина в том, что американский бизнесмен, который находится на борту, планирует купить самолет у продавца, который также находится на борту самолета», — утверждает издание.

По информации Publika, самолет запросил у Молдовы разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов. Летчики решили провести полет. СМИ уточняет, что самолет после задержания был проверен, на борту не было обнаружено никаких запрещенных предметов.

Местное законодательство за нарушение правил полетов в воздушном пространстве Молдовы и пересечение этого пространства без соответствующего разрешения устанавливает штраф в размере $1800-3200 или наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.