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Украинский «Нафтогаз» озвучил свое предложение РФ по транзиту газа

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  • 25.04.2019, 22:00
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Украина на ожидаемых переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей на 10 лет.

Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит российской стороне забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет. Об сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Витренко рассказал, что в Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд куб м газа. В частности, 30 млрд куб. м могут забронировать другие компании или тот же "Газпром".

"Позиция состоит в следующем: "Газпром" должен забронировать, приблизительно на 10 лет, 60 млрд куб. м по году в среднем…При этом Украина, ее оператор, обеспечит на уровне 90 млрд куб. м газа в год, то есть 30 млрд куб. м - это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал он, добавив, что другими компаниями могут выступить европейские контрагенты, которые будут закупать газ на границе Украины с Россией или импортеры среднеазиатского газа.

Витренко уточнил, что в отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые предлагаемые условия содержат плату за вход/ выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.


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