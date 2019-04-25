Финал нефтяной игры 1 25.04.2019, 22:19

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С падением значимости нефти изменятся зоны влияния на земном шаре.

"В Москве сомнения не приветствуются. Век нефти продлится еще "как минимум 50-70 лет", заявляет правительство и призывает не сокрушаться о его окончании. Этот призыв может быть роковым заблуждением", - указывает немецкое издание Die Zeit (перевод - inopressa.ru).

"Век ископаемых видов топлива подходит к концу, - отмечают журналисты Кристиане Грефе и Михаэль Туманн. - Российское правительство может сомневаться, однако в этом убеждаются все больше стран и институтов. Банк Англии с 2015 года предупреждает о рисках углеродного пузыря. (...) Более тысячи страховых компаний, фондов и органов власти по всему миру хотят вывести свои деньги из сферы ископаемого топлива и делают ставку на возобновляемую энергию. Они знают: если мир всерьез задумается над целями по сокращению выбросов CO₂, закрепленными в Парижском соглашении, уже в ближайшие 11 лет выбросы парниковых газов придется сократить вдвое, что означает, что уголь, газ и нефть будут потребляться в значительно меньшем объеме".

С падением значимости нефти "изменятся и зоны влияния на земном шаре", считает Андрис Пиебалгс, экс-комиссар ЕС по энергетике. "Россия сегодня является мировой державой, Саудовская Аравия и Нигерия доминируют над соседними странами. Вопрос о том, есть ли у них план Б или же они будут цепляться за последний баррель ископаемого богатства, может стать жизненно важным. Грозят ли им экономические кризисы, восстания или даже распад государства?", - задается вопросом издание.

"Россия хронически зависима от полезных ископаемых, способствующих потеплению климата. Почти две трети российского экспорта и 40% государственных доходов приходятся на нефть, газ и уголь, - подчеркивают Грефе и Туманн. (...) Еще некоторое время Россия сможет поставлять газ в Китай и Европу. Он считается переходным топливом, так как выделяет меньше CO₂, чем нефть. Но газ экспортируют все больше государств. Поэтому в будущем он, вероятно, будет приносить России меньше дохода".

"Правда, правительство начинает заниматься диверсификацией экономики. Так, эмбарго в отношении ЕС во многом способствовало развитию сельского хозяйства. Однако сделано это было не ради климата, а ради экономической независимости", - указывают журналисты. Михаил Крутихин из авторитетной консалтинговой фирмы RusEnergy "не верит, что такая стратегия самообеспечения сработает. (...) По его словам, на настоящий момент отсутствует альтернативная экономическая модель, которая могла бы обеспечивать всю страну", передает издание.

Чтобы избежать повторения ситуации 1990-х годов, "Путину приходится надеяться на высокие цены на нефть. Или же черпать средства из государственного фонда Кудрина. Пока тот не опустеет", говорится в статье.

Саудовская Аравия, в свою очередь, распознала опасность. Три года назад наследный принц Мухаммед ибн Салман представил программу Vision 2030: он собирается строить ветровые, солнечные и атомные электростанции, нефтехимические промышленные объекты. Саудовская Аравия, отмечает издание, пытается брать пример с ОАЭ, инвестирующих в регенеративную энергию по всему миру.

"Нефтяные государства ведут беспощадную гонку со временем", - отмечает издание. Для того, чтобы перестроить свою экономику, им потребуются многие годы, в то время как климат меняется быстро. "С каждым жарким летом, с каждым наводнением и с каждым бушующим ураганом становится ясно: в вопросе отказа от нефти необходимо прибавить темп".

По мнению экспертов из Международного агентства возобновляемой энергии (IRENA), упадок нефтяных гигантов будет сопровождаться подъемом стран, занимающих передовые позиции в "зеленых" технологиях, передает Die Zeit.

"Нефть на протяжении столетия была валютой власти, но возможный упадок энергетических гигантов может изменить карту Ближнего Востока. Саудовская Аравия без нефти? Такое тяжело представить (...) Королевство больше не сможет финансировать свою дорогостоящую внешнюю политику, например, войну в Йемене, поддержку автократов в Египте и странах Магриба, блокаду противника Катара. Вместо этого Саудовская Аравия сама может стать мишенью радикалов", - полагают Грефе и Туманн.

Сомнительно и то, что при низких ценах на нефть свою экспансионистскую политику сможет продолжить Россия. "Война на востоке Украины, дотации Крыму или война в Сирии стоят несколько миллиардов евро в год. Уже сегодня Россия боксирует "в слишком высокой весовой категории с точки зрения экономики", говорит Майкл Брэдшоу, эксперт по глобальным энергетическим системам из Школы бизнеса при Уорикском университете. Он напоминает о том, что "чрезмерная зависимость от нефти" была еще в поздние 1980-е годы "главной причиной" разрухи в стране. (...) "Сейчас России нужно подстроиться, - предупреждает Брэдшоу, - иначе могут возникнуть беспорядки". Их "почувствует на себе" и Европа".

Помочь избежать этого - задача стран "большой двадцатки", считает Андрис Пиебалгс. Вместе они могут развивать возобновляемую энергетику и новые технологии.

Однако, заключает Die Zeit, "путь из сырьевой ловушки нефтяные страны должны найти самостоятельно, пока они еще получают достаточно денег за свою нефть".