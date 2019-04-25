ЕС обеспокоен свободой слова и собраний в Беларуси 10 25.04.2019, 22:47

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Также ЕС подтвердил свое неприятие смертной казни и рекомендовал Беларуси ввести мораторий.

Европейский союз на встрече координационной группы ЕС – Беларусь, которая прошла 24-25 апреля в Минске, выразил обеспокоенность ситуацией со свободой слова и собраний в Беларуси. Об этом сообщили «Белсату» в представительстве Евросоюза в Беларуси.

Также ЕС подтвердил свое неприятие смертной казни и рекомендовал Беларуси ввести мораторий.

Впервые были обсуждены перспективы сотрудничества в области надлежащего управления. ЕС подтвердил, что Беларуси необходимо всесторонне реформировать избирательное законодательство в соответствии с рекомендациями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Венецианской комиссии.